ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين بميشيغان وميزوري
التاريخ
3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت بسهولة في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيجان حيث عاني الحزب من خلافات داخلية خشى بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأميركية الحاسمة.
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