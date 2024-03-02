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ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين بميشيغان وميزوري

3/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت بسهولة في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيجان حيث عاني الحزب من خلافات داخلية خشى بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأميركية الحاسمة.

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