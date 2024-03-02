بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء السبت

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء السبت
التاريخ
3/2/2024 3:10:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت طائرات تحمل مساعدات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني ، اليوم السبت، إنزالات جديدة لأهالي قطاع غزة.
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