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صرف دعم مالي لهذه الفئة من المواطنين الاثنين المقبل

3/2/2024 3:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني/نوفمبر من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين.


‏‎وبين الوريكات أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الاثنين الموافق 15 نيسان/أبريل 2024؛ مشددا على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيراً إلى أن تحديدهذه المدة يأتي من أجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات المقبلة.

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