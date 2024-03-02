صرف دعم مالي لهذه الفئة من المواطنين الاثنين المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني/نوفمبر من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين.
وبين الوريكات أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الاثنين الموافق 15 نيسان/أبريل 2024؛ مشددا على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيراً إلى أن تحديدهذه المدة يأتي من أجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات المقبلة.
MENAFN02032024000208011052ID1107926391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.