البوتاس العربية تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة البوتاس العربية عن مساهمتها في تمويل مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية، بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية وبكلفة 1.6 مليون دينار، وبالتعاون مع جمعية "همتنا" الخيرية.



وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قد وضع اليوم السبت حجر الأساس لإعادة إنشاء المركز الصحي بحضور الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ورئيس مجلس إدارة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب، ونائب رئيس جمعية البنوك الأردنية عمّار الصفدي، ورئيسة جمعية همتنا الدكتورة فاديا سمارة، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.



ويأتي تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة البوتاس العربية ترجمة لاستراتيجية مسؤوليتها المجتمعية والتي تقوم على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام ومنها؛ القطاع الصحي من خلال دعم وتمكين المؤسسات العاملة فيه وبما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي تعليقه على هذا الدعم، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب :"إن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة البوتاس العربية تقوم على نهج الاستدامة، وتُركز على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام، مثل التعليم، والصحة، والشباب والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة"، لافتاً إلى أن دعم القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات هذه الاستراتيجية، وذلك لإيمان الشركة بأهمية توفير خدمات صحية متميزة للمجتمعات المحلية.

وأضاف المهندس أبو هديب:" نسعى من خلال دعمنا لمشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل إلى تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية التي تقع ضمن نطاق عمل شركة البوتاس العربية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى القاطنين قرب هذه المراكز ".

وشدد المهندس أبو هديب على حرص شركة البوتاس العربية على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ مشاريع حيوية وهامة وذات أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع المحلي، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها جمعية همّتنا الخيرية في سبيل النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وشملت عملية تطوير المركز الذي تتجاوز مساحته 1917 مترا مربعا، إضافة عيادات اختصاص طبية جديدة تغطي المتطلبات الصحية والعلاجية لسكان المنطقة، أهمها استحداث عيادة طب عظام وقسم تأهيل وعلاج طبيعي، كما سيتم إضافة قسم متكامل لصحة الأم والطفل، وتطوير قسم الأسنان عن طريق استحداث عيادة أسنان إضافية ومختبر أسنان وتصوير شعاعي بانورامي. إلى جانب استحداث عيادة طب أطفال، وعيادة طب باطني، وعيادة طب عام إضافية، وعيادة طب مجتمعي، وغرفة ماموغرام.

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