مديرية شباب إربد تحتفي باليوبيل الفضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفت مديرية شباب محافظة إربد والفاعليات الشبابية والرياضية اليوم السبت، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وتسلم جلالته سلطاته الدستورية .
وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، بحضور مدراء الدوائر الرسمية والخاصة وأعضاء المراكز الشبابية المختلفة " إننا نحتفي اليوم باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني وهذا يعني 25 عاما من العطاء والإنجاز" .
MENAFN02032024000208011052ID1107926389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.