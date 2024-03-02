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مديرية شباب إربد تحتفي باليوبيل الفضي

3/2/2024 3:10:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفت مديرية شباب محافظة إربد والفاعليات الشبابية والرياضية اليوم السبت، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وتسلم جلالته سلطاته الدستورية .


وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، بحضور مدراء الدوائر الرسمية والخاصة وأعضاء المراكز الشبابية المختلفة " إننا نحتفي اليوم باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني وهذا يعني 25 عاما من العطاء والإنجاز" .

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