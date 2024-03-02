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باصات لنقل هؤلاء المواطنين مجانا خلال شهر رمضان

3/2/2024 3:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري توفير باصات لنقل المواطنين داخل مدينة السلط و بشكل مجاني طيلة أيام الشهر الفضيل.


وقال الحياري، إن هذا القرار جاء بهدف التخفيف من الازدحامات المرورية وسط المدينة وللتخفيف عن المواطنين من أعباء التنقل خلال شهر رمضان المبارك.

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