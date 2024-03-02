Sunday, 03 March 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطورات الكتلة الهوائية الباردة والامطار القادمة الى المملكة

3/2/2024 3:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاحد بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء ليلا باردة وغائمة جزئياً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة .

MENAFN02032024000208011052ID1107926387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث