تطورات الكتلة الهوائية الباردة والامطار القادمة الى المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاحد بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء ليلا باردة وغائمة جزئياً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة .
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