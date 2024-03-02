الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم غد الاحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول،إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وقالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة تتأثر يوم الاحد بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
MENAFN02032024000208011052ID1107926386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.