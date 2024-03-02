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الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم غد الاحد

3/2/2024 3:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول،إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وقالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة تتأثر يوم الاحد بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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