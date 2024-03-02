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خمسة إنزالات جوية أردنية أميركية مشتركة على قطاع غزة

3/2/2024 3:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء اليوم السبت، وبتوجيهات ملكية سامية، إنزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال القطاع، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأميركية بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي على جنوب القطاع.


ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة .

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