خمسة إنزالات جوية أردنية أميركية مشتركة على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء اليوم السبت، وبتوجيهات ملكية سامية، إنزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال القطاع، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأميركية بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي على جنوب القطاع.
ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة .
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