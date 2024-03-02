الأردن يترأس الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس بالرّباط

الأردن يترأس الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس بالرّباط
التاريخ
3/2/2024 3:10:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترأس الأردن ممثلاً بالمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير بركات الزهير، الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في العاصمة المغربية الرباط.
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