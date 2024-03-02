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جلسة نقاشية في البلقاء حول قانون الانتخاب والأحزاب

3/2/2024 3:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، اليوم السبت، أن بيئة العمل السياسي والحزبي، مثالية للشباب والمرأة من ناحية إزالة التخوف من الانخراط في العمل الحزبي، إذ أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية داعمة لهم.


وقال خلال جلسة نقاشية حول قانون الانتخاب والأحزاب وآلية التطبيق بهيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة البلقاء، إن العمل السياسي ليس جديدا على المجتمع الأردني، وأن حرية العمل الحزبي مصونة ضمن القانون، ولا سلطة للوزارة أو الحكومة على الأحزاب.

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