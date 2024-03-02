الجامعة العربية: أولويتنا إدخال المساعدات وإيقاف الحرب في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية أن الأولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل إلى ترتيبات وقف إطلاق نار يحقن الدماء الفلسطينية في غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الإجرامية.
جاء ذلك في مداخلة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي بجلسة بعنوان: "بناء السلام في الشرق الأوسط"، التي عقدت اليوم في أعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، والتي شارك فيها كمتحدث رئيسي.
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