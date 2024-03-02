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الجامعة العربية: أولويتنا إدخال المساعدات وإيقاف الحرب في غزة

3/2/2024 3:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية أن الأولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل إلى ترتيبات وقف إطلاق نار يحقن الدماء الفلسطينية في غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الإجرامية.


جاء ذلك في مداخلة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي بجلسة بعنوان: "بناء السلام في الشرق الأوسط"، التي عقدت اليوم في أعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، والتي شارك فيها كمتحدث رئيسي.

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