لبيد: عدم عودة المحتجزين خيانة
التاريخ
3/2/2024 3:10:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ، السبت ، إنه إذا لم يعد الإسرائيليون المحتجون في غزة، فستكون إسرائيل قد خانت مواطنيها، وهذا يجب ألا يحدث، بحسب تعبيره.
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