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جنازة الموسيقار حلمي بكر.. الأسرة لم تستقر على الموعد

3/2/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


توفي الموسيقار حلمي بكر مساء الجمعة، بعد رحلة معاناة مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

وبحسب مواقع مصرية قررت أسرة الموسيقار الراحل، تأجيل جنازته، حيث كان من المقرر أن يصل نجله هشام إلى القاهرة من أمريكا الساعة الرابعة بعد العصر، ولكن تأجل وصوله إلى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، ولم تستقر الأسرة على موعد الجنازة حتى الآن.

وكانت الحالة الصحية لحلمي بكر، قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.

وقدم حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى. وقدم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى،
و 1000 أغنية،
كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة، وموسيقى في الحي الشرقي، وحودايت.

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