المصوران جوناثان وأنجيلا سكوت: «السيلفي» في دائرة الاتهام

أكد اثنان من كبار مصوري الحياة البرية ونشطاء البيئة أهمية الحفاظ على القيمة الجوهرية للصور التي تنقل رسائل عميقة ومعبرة، معتبرين أن الحد الفاصل بين الصور الجيدة وغير الجيدة هو التفكير والوقت المستغرق لالتقاط لحظة ما.

وأكدا أن ثقافة «السيلفي» أفقدت الصور قيمتها وعناصر جذبها، وأسهمت في ابتعاد الناس عن جماليات اللحظة وعمق التجارب التي ترصدها الكاميرا.

جاء ذلك خلال ورشة نقاشية جماعية بعنوان «إعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي» ضمن فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الفترة من 28 فبراير وإلى 5 مارس في مركز إكسبو الشارقة.

وشارك المصوران جوناثان وأنجيلا سكوت خبرتهما في التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية، وأشارا إلى أن المصور الناجح هو الذي يرتبط عاطفياً بما يصوره.

وانتقد الزوجان اللذان ارتبطا بالطبيعة والحياة البرية ثقافة السيلفي وشعبية المحتوى القصير على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن جميع الناس اليوم يرغبون في أن يكونوا مشاهير من خلال لقطات خاطفة، وأن يحصلوا على إعجابات مع أن بعض المشاهد تستحق أن توثق بعدسة الكاميرا لأنها تمثل تجربة غنية.



وأعرب المصوران عن أسفهما لرؤية أشخاص يمضون وقتهم بتصوير سيلفي مع قطيع يمثل هجرة الجاموس الكبيرة على نهر مارا وينشغلون عن لحظات دقيقة في جمال تلك التجربة التي أفرزتها الطبيعة، وحثا على المسؤولية الجماعية لحماية التنوع البيولوجي لكوكب الأرض الذي يواجه تهديدات كبيرة من التغير المناخي والتلوث والصيد الجائر والتجارة غير المشروعة، معتبرين أن التصوير واحد من أدوات هذه الغاية النبيلة التي تهدف إلى نشر الوعي والتأثير على السياسات والقرارات المتعلقة بالبيئة.