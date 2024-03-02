كبير مصوري البيت الأبيض الأسبق: التوثيق بالتصوير يحفظ جوهر الأحداث

أكد بيت سوزا كبير مصوري البيت الأبيض في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن التوثيق بالتصوير يحفظ جوهر الأحداث التاريخية ويعزز فهمنا للعالم. وشارك محطات من مسيرته المهنية، وذلك خلال خطاب ملهم بعنوان «توثيق التاريخ» ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2024».

واستعرض سوزا خلال الخطاب عدداً من الصور التي وثقها منذ بداية عمله كمصور ناشئ، والتي أكد أنه كان يحاول من خلالها الحفاظ على بعض الذكريات الجماعية. منتقلاً لتسليط الضوء عن قرب على تجربته منذ بداية عمله كمصور للرئيس أوباما في اليوم الأول من تسلمه مهامه إلى غاية آخر يوم له في البيت الأبيض، حيث شارك صوراً تحمل دلالات متنوعة ما بين لحظات صعبة لاتخاذ قرارات حاسمة، وجوانب إنسانية وأخرى عاطفية تُظهر الرئيس الأمريكي السابق كزوج وأب.

كما تحدث سوزا عن تعيينه لفترة ثانية كمصور للبيت الأبيض، حيث تلقى مكالمة هاتفية قبل أسبوعين من تنصيب الرئيس أوباما وشعر بالثقة في أنه الشخص المناسب لهذا المنصب، بحكم معرفته له لأربع سنوات، مشيراً إلى أن الصور الرائعة التي التقطها خلال تلك الفترة لم تكن ممكنة بدون المزايا التي مكنته من الوصول إلى مواقف مهمة.

كما عرض سوزا العديد من الصور الفوتوغرافية المميزة التي استطاع توثيقها، مثل صورة الأميرة ديانا مع جون ترافولتا في عام 1985. إضافة إلى بعض الصور التي تجسد لقطات في حياة أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي.

وركز سوزا في خطابه ومن خلال الصور التي استعرضها على ضرورة التوثيق، وتأثيره في الحفاظ على جوهر الأحداث التاريخية المهمة، مُقدماً نظرة ثاقبة للعلاقة العميقة بين التصوير الفوتوغرافي وسرد القصص وكيفية مساهمتها في تشكيل فهمنا للعالم.