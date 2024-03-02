دانييلا زالكمان توثّق وجوه الناجين من ممارسات الاستيعاب القسري

لم تتوقف مجتمعات السكّان الأصليين في أنحاء عديدة في العالم عن سعيها للحفاظ على هويتها في مواجهة ممارسات الاستيعاب القسري التي تهدف إلى محو ثقافتهما ودمجها في مجتمعات دخيلة لا تشبههم؛ وفي هذا الإطار يقدّم معرض «هُويّتك» للمصورة الأمريكية من أصول فيتنامية دانييلا زالكمان، ضمن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2024» توثيقاً لجانب من الإرث الذي خلّفته هذه الممارسات مسلّطة الضوء على صور عدد من الناجين من المدارس الداخليّة وأنظمة الرعاية البديلة في كندا والولايات المتحدة وأستراليا.

امتدّ مشروع زالكمان في توثيق هذه الصور من سنة 2014 وحتى سنة 2022؛ ركّزت فيها بشكل خاص على كيفيّة النجاة من نظام يهدف إلى تدمير الهوية، حيث تجسّد صور البورتريه المعروضة صور الأطفال الناجين والذين أصبحوا في سنّ الشيخوخة، فضلاً عن مواقع حفظوها عن ظهر قلب وذكريات انطبعت في أعماقهم بعد التجارب التي عاشوها في المدارس الداخليّة.

في كلّ صورة قصّة! يرويها صاحبها بكلمات بسيطة لكنها تظهر المعاناة والألم الذي واجهه في محاولات طمس هويته وثقافته، فتعكس صورة بورتريه لـ«ويلي هينسلي» المصحوبة ببعض اللمسات الفنيّة والرموز التي يمكن للمشاهد أن يفهم المغزى منها حينما يقرأ كلام هينسلي الذي يقول: «اهتمّت البعثات بالاستيلاء على أرضنا، لم أفهم السبب في صغري، ولكنه يعود إلى الرغبة في السلطة والسيطرة، وفي هذه العملية قاموا ببرمجتنا وأوهمونا أننا شعب لا يستحقّ الحياة».

أمّا في صورة بوتريه أخرى لـ«واندا غارنييه»، فقد أضفت عليها المصورة بالتعاون مع فنانين آخرين، لمسات فنية تمزج وجه غارنييه بمشاهد من الطبيعة وحضارتها الأم، وتعلق غارنييه بالقول: «لقد عاملونا كأننا متوحشون نفتقر إلى التحضّر، غير أننا كنا متحضرين برأيي ولكن ليس بحسب مبادئهم». وفي صورة بورتريه لـ«كريس إيغل هوك» مع لمسات تجسّد حالة القمع التي مورس بحقها في مدرسة أوغلالا المجتمعيّة، حيث يظهر وجهه على جدار مسيّج وعلى فمه لاصق، ويقول كريس واصفاً حجم الفجوة بين ما كانوا يعيشون عليه بسجيتهم ووفق أعرافهم وكيف بات الحال بعد ذلك: «وَضعنا في منزلنا قواعد تشجيعيّة تتمثل بالتحلي بالصدق والاحتفاء بثقافتنا واحترام المرأة غير أن قواعد المدرسة كانت رادعة، فلم نتمكن من التحدث بلغتنا وكبرنا على قصّ شعرنا، ولم نتمكن من ممارسة طقوسنا الدينية، فشعرنا كأنّ أجسادنا ليست ملكاً لنا».

وتقف زالكمان كذلك عند صورة بورتريه للناجية باربرا كامينغز، تصوّر فيها وجهها وسط أوراق الأزهار في دلالة على العاطفة والحبّ اللذين افتقدتهما باربرا، التي تقول: «حين لا تكبر على يد والديك؛ لا تعرف العاطفة والحنان، ولا تتعلم التحدّث بمودّة، ولذلك حين أنجبت طفلي فكّرت.. ماذا أفعل بهذا الطفل الآن؟ يتعلم الإنسان الأبوة والأمومة من والديه، ولكن حالتي مختلفة إذ لم أمتلك أي قدوة في حياتي!».

تُحاول دانييلا من خلال صورها التفاعل بصرياً مع تأثيرات الإبادة الجماعيّة الثقافيّة، وتسليط الضوء على الصدمات المتوارثة عبر الأجيال، وكانت لوحاتها المعروضة في «اكسبوجر 2024» ثمرة التعاون مع ثلاثة فنانين من السكّان الأصليين الذين أضافوا لمساتهم المميّزة عبر أساليبهم الفنية الخاصة.