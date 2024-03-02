«إكسبوجر 2024» يناقش حضور المرأة في عالم التصوير

استضافت «منصة X»، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» المصورتين الإماراتيتين فاطمة الموسى، وهند تريم، بالإضافة إلى المصورة اللبنانية الأمريكية رانيا مطر، وكارين كوفمان المديرة الفنية والممثلة الرئيسية لقاعات شركة «لايكا» الدولية في جلسة نقاشية حول تجربة المرأة في عالم التصوير.

استهلت فاطمة الموسى حديثها بعرض مقطع مصور لها، يضم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي قامت بالتقاطها في الصحراء الإماراتية، والتي ركزت فيها على التضاريس والجبال والجمال وسكان الصحراء خاصة النسوة المرتديات الأزياء الإماراتية الشعبية.

وعن سر اختيارها الأبيض والأسود قالت الموسى: «اللون مهم وأساسي في حياتنا بلا شك، لكن بالنسبة لي التصوير بالأبيض والأسود يجعل الصور تتخطى مفهوم الزمن الحالي، وتكون عابرة للأزمنة والأمكنة، بالإضافة إلى أن الأبيض والأسود لا يخلق تشتتاً كما يفعل اللون في الكثير من الأحيان».

وعن فلسفتها في التصوير قالت: «جميع صوري نابعة من بيئتي ومجتمعي، وهدفي أن أركز على ثقافتنا وتراثنا والعمل على نقلها، من خلال لقطاتي للأجيال القادمة».

من جانبها عبرت هند تريم عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في «إكسبوجر 2024» ومشاركة جمهور «منصة X» تجربتها في عالم التصوير الفوتوغرافي. قالت: «منذ طفولتي وأنا المصورة الرسمية لعائلتي، وليس هناك وقت محدد بدأت فيه، فلطالما كنت أجلب كاميرتي وأصور. أعشق السفر، والتصوير امتداد لذاكرتي، وأحاول أن أوثق الأماكن، وأمرر فكرة أنه من الضروري أن نتذكر أوقاتاً وأماكن معينة، لذلك أحاول دمج شغفي بزيارة الأماكن في شتى دول العالم بالتصوير في عمل إبداعي واحد دون أن أنحاز في صوري لموضوع على حساب آخر».

بدورها استعرضت المصورة اللبنانية الأمريكية رانيا مطر قصتها مع التصوير الفوتوغرافي وتركيزها على النساء في كل الصور التي تلتقطها وقالت: ركزت في الكثير من صوري على نساء المخيمات الفلسطينية في لبنان، فهن بالنسبة لي رمز القوة والصمود، وخلال تصويري لهن اكتشفت علاقة روحية وتواصلاً شعورياً بيني وبينهن «ربما لأنني فقدت أمي في عمر مبكر وبحاجة لوجود هذا الشعور الأمومي بقربي دوماً».

وعن ثقافتها الأمريكية وأصولها العربية وانعكاس ذلك الأمر على مشروعها الفني قالت: «أركز دوماً على الجوانب الإنسانية في البلدين، وحين أصور النساء أركز على الشعر والكتفين في الأغلب، لأن لدي صيغة ورؤية فنية محددة أصور بناء عليها».

وفي ختام الجلسة تحدثت كارين كوفمان، المديرة الفنية والممثلة الرئيسية لقاعات لايكا الدولية عن قاعات لايكا، التي من خلالها تقوم الشركة بمشاركة أعمال مصوريها مع الجمهور في مختلف دول العالم، حيث أعطت القاعات الكثير من المصورين فرصاً استثنائية لعرض أعمالهم ورواية قصصهم لملايين الأشخاص المهتمين بالصور حول العالم.

وقالت: «رغم أهمية معارضنا إلا أننا نؤمن بأن أهم عنصر في الموضوع هو الإنسان، الذي يقف خلف الكاميرا، لذلك علينا أن نهتم بالمصورين، ونعمل على تقديم عدسات ومنتجات بمستويات احترافية لهم».