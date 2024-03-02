نجم ريال مدريد يفضل تمثيل المغرب على منتخب إسبانيا بسبب جدته

كثرت التكهنات منذ مدة طويلة حول الخيارين المتاحين للاعب ريال مدريد الشاب براهيم دياز، ليصبح لاعبًا دوليًا، الأول هو منتخب المغرب، والثاني هو المنتخب الإسباني، وكل كفة تحاول استمالة اللعب لاختيار قميص بلد على حساب الآخر.. إلا أنه وفقاً لـ«موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فاللاعب يفضل تمثيل المغرب، بعدما أصبح قريباً من اتخاذ القرار.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الخيار الأكثر احتمالًا هو الانسحاب من اللعب مع "لا روخا" والتسجيل للعب مع «أسود الأطلس»، لاعب ريال مدريد الذي يبدو أنه وصل في هذا الموسم إلى أفضل نسخة من نفسه وهو يرتدي القميص الأبيض، بعد فترة نضوج طويلة في ميلان، أصبح على اعتاب اختيار المنتخب المغربي.

ووفقًا لصحيفةAS، قام اللاعب بمعالجة جنسيته المزدوجة، وهو أمر أساسي قبل اختيار أحد، وقد امتدح براهيم فكرة اللعب مع منتخب المغرب، وهو خيار كان متاحًا له بسبب جنسية جدته، والتي يميل للعب إلى «أسود الأطلس بسببها».

وفي نفس السياق، فإن مصادر قريبة من اللاعب والتي اتصلت بها «موندو ديبورتيفو» لا تستبعد أن يلعب أخيرًا لصالح إسبانيا، إذا نجح المسؤولون هناك في إقناعه، رغم اعتراف الصحيفة بأن الخيار الأقوى في الوقت الحالي هو اللعب مع الفريق الأفريقي الحاصل على المركز الرابع على العالم في كأس العالم الأخيرة بقطر، وأن الجهود في هذا الصدد أكثر تقدمًا، ولكنهم أشاروا إلى أن "هذا قد يتغير"، مما يترك أي سيناريو مفتوحًا حيث لم يتم اتخاذ القرار بنسبة 100٪.

وتشير جميع التوقعات إلى أن براهيم سيتم استدعاؤه في المرة القادمة من قبل لويس دي لا فوينتي للمباراتين ضد كولومبيا في لندن في 22 مارس وضد البرازيل في البرنابيو في 26 مارس، إلا أن تلبية براهيم للدعوة أو رفضها سيحسم الجدل حول رغبته في المنتخب الذي يريد تمثيله.





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