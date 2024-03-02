وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على نجاح بطولة دبي للبدلات النفاثة

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على نجاح بطولة دبي للبدلات النفاثة، الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران بدون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي وشركة جرافيتي بالتعاون مع نادي سكاي دايف دبي وإكس دبي وأقيمت فعاليات في دبي هاربر.

ووصفت وسائل الإعلام العالمية المشاركين في هذه البطولة بأنهم رجال حديديين، كما خصصت مساحات واسعة للحديث عن النجاح الكبير الذي حققته البطولة في الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز القنوات التي اهتمت بالحدث، سي إن إن ، وفوكس نيوز، وسكاي نيوز، وتلفزيون إن دي تي في الهندي، ووكالة أسوشيتد برس، والعديد من الصحف والمواقع الأمريكية من أبرزها موقع صوت أمريكا، ونيويورك بوست، وجلوبال نيوز، وايه بي سي نيوز، واختارت وكالة أنباء رويترز صورة من منافسات البطولة من بين أفضل الصور لتتناقلها من بعدها العديد من المواقع العالمية.

وفي حديثها عن البطولة قالت قناة سي إن إن عبر موقعها الإلكتروني: "من الهندسة المعمارية المستقبلية إلى البنية التحتية الرائدة، دبي ليست غريبة على الابتكارات الغريبة والرائعة، تحولت دبي 'مدينة التفوق' إلى خيال علمي كامل عندما حلق ثمانية طيارين يرتدون البدلات النفاثة مثل فيلم الرجل الحديدي من إنتاج شركة مارفل في السماء، ومع ذلك لم يكونوا يقاتلون الأشرار الفائقين أو أمراء الحرب الفضائيين، إنما على خلفية ناطحات السحاب واليخوت الفاخرة تنافس الرياضيون المحمولون جوًا في بطولة دبي للبدلات النفاثة الأولى من نوعها في العالم".

ونشرت وكالة أسوشيتد برس موضوعًا بعنوان "طيارو الرجل الحديدي يتسابقون ببدلات نفاثة على خلفية ناطحات السحاب في دبي". ونشرت قناة" إن دي تي في" الهندية تقريراً على موقعها الإلكتروني قالت فيه: "استضافت دبي حدثًا استثنائيا، حيث اصطف الطيارون على المدرج للمشاركة في أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق، في مواجهة الأفق المثير للإعجاب لناطحات السحاب الشاهقة في دبي، أظهر العرض المستقبلي طيارين يناورون ببراعة في المسار ببدلات نفاثة قوية تشبه مشاهد مباشرة من فيلم الرجل الحديدي".

ونشرت صحيفة نيويورك بوست عبر موقعها الإلكتروني تقريراً بعنوان "الطيارون الباحثون عن الإثارة الذين يرتدون حزام الطائرات النفاثة يجعلون أحلام الأبطال الخارقين حقيقة مع أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق.. إنها تقنية الرجل الحديدي".

وتناول موقع الهندسة الممتعة“إنترنستنج إنجنير” العالمي موضوعًا موسعًا عن البطولة بعنوان "متسابقون ببدلات نفاثة على طراز الرجل الحديدي يتنافسون في أول سباق في العالم في دبي".

وقالت: "حققت دبي إنجازًا عالميًا آخر مع سباق دبي للبدلات النفاثة لتصبح دبي وجهة للمغامرات بفضل العديد من المبادرات المبتكرة مثل خط الانزلاق المثبت في المعالم السياحية مثل مرسى دبي وبرج خليفة أطول مبنى في العالم، وتعمل المدينة أيضًا على تقديم سيارات الأجرة الطائرة، إن أصوات المحركات النفاثة والأفق العالي في الخلفية ليس جديدًا على دبي المدينة التي تستضيف أكثر المطارات كثافة في العالم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز