الكثيري جاهز لمواجهة البرازيلي سانتوس في «أبوظبي إكستريم» بالبرازيل

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية «IVSM” عن نجاح فعالية الوزن الرسمية للأبطال المشاركين في النسخة الثالثة من «أبوظبي إكستريم»، والتي تقام في مركز إكسبو سنترو بمدينة بالنياريو كامبوريو بمشاركة 28 مقاتلاً من أبرز نجوم الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة من البرازيل والولايات المتحدة والبرتغال وأستراليا والإمارات وغيرها.

ويستعد البطل الإماراتي زايد الكثيري، الفائز بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لعام 2022، للمشاركة في البطولة ومنازلة خصمه البرازيلي أوزييل سانتوس في إطار البطاقة التمهيدية لنزالات الجوجيتسو.

وأكد الكثيري جاهزيته للنزال الأول وقال: الأجواء حماسية والحضور الجماهيري كبير، ما يحفزني على بذل قصارى جهدي لأكون على قدر المسؤولية في البطولة العالمية.

وشهدت الفعالية مواجهة بين اللاعبين، حيث أظهروا مدى تصميمهم على تقديم كل ما لديهم لأجل الفوز ومنح جمهور البطولة تجربة مشوقة واستعراض مهاراتهم في القفص «مثمن الأضلاع» والمصمم للنزالات.

وتتألف أبوظبي إكستريم «ADXC 3» من 14 نزالاً، وتشمل المواجهة المنتظرة بين الفائز بالنسخة الماضية برونو ليما وجانسن جوميز في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجوجيتسو فئة الوزن المتوسط، والقمة المرتقبة بين بيا مسكيتا، البطلة المتوجة بعدة ألقاب في بطولات الجرابلينج، وجينيفر مايا، نجمة الفنون القتالية المختلطة، في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج فئة وزن الريشة.

كما يتضمن برنامج النزالات في إطار الفعالية المشتركة لنزالات الجرابلينج فئة الوزن الثقيل مواجهة بين روبرتو أبريو «سايبورج» وهنريكي كاردوسو «سيكوني»، بينما يلتقي فيليبي أندرو مع رايرون جرايسي في إطار الفعالية المشتركة لنزالات الجوجيتسو لفئة الوزن الثقيل الخفيف.

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