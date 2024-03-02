حشر بن مكتوم يتوّج الفرنسي أومبير بطلاً جديداً لـ«تنس دبي»

توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الفرنسي أوغو أومبير، المصنف 18 عالمياً، بطلاً جديدا، لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي اختتمت منافساتها مساء اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار.

ونجح أومبير في التتويج بلقب النسخة 32، بعدما تغلب، مساء اليوم، على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23

عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3 ، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود واستغرقت ساعة واحدة و27 دقيقة.

كما توّج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، الهولندي تالون غريكسبور والألماني يان لينارد شتروف بلقب فئة زوجي

الرجال، بتغلبهما على الكرواتي إيفان دوديغ والأمريكي أوستن كرايتشيك 6-4 و4-6 و 10-6 في ساعة واحدة و24 دقيقة.

وحضر مراسم التتويج، كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس وشينيد السباعي نائب رئيس أول للتسويق، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وبفوزه بلقب النسخة 32 لبطولة الرجال، أصبح أومبير ثالث لاعب فرنسي يحقق

لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد مواطنيه جيروم غولمار بطل نسخة 1999، الذي توفي في 2017 عن عمر يناهز 43 عاما متأثرا بمرض التصلب العضلي، وفابريس سانتورو بطل نسخة 2002.

وحصل أومبير على جائزة المركز الأول البالغة 550 ألفاً و140 دولار، و 500 نقطة في تصنيفه العالمي، ليرفع رصيده إلى 2490 نقطة ويتقدم إلى المركز 15 في التصنيف الجديد، لأول مرة في مسيرته الاحترافية، في المقابل

حصد

بوبليك على جائزة المركز الثاني المقدرة بـ 296 ألف دولار، و330 نقطة.

وأعرب أومبير عن سعادته بتحقيق اللقب وبانضمامه إلى سجل الأبطال في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، مشيرا إلى أنه قدم أفضل مستوياته ما مكنه من التتويج بهذا اللقب.

وحقق اللاعب الفرنسي لقبه

السادس في مشواره الاحترافي بجدارة بعد أن تألق بشكل لافت هذا الأسبوع في دبي وإقصائه لأبرز المصنفين في البطولة، هما الروسي دانيل مدفيديف المصنف الرابع عالميا وحامل اللقب، الذي فاز عليه في نصف النهائي، والبولندي هوبرت هوركاتش المصنف 8 عالميا في ربع النهائي، كما أسقط البريطاني أندي موراي بطل نسخة 2017 في الدور الـ16.

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