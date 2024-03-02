رأسية نونيز تقود ليفربول للفوز على نوتينغهام فورست في اللحظات الأخيرة بالدوري الإنجليزي



حقق ليفربول فوزا في اللحظات الأخيرة على حساب مضيفه نوتينغهام فورست 1 /

صفر ، اليوم السبت، ضمن منافسات 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، والذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نوتينغهام فورست عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون 3 / صفر.

وسجل ألكسندر إيزاك الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف أنتوني جوردون الهدف الثاني في

الدقيقة 33.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تينو ليفرامنتو الهدف الثالث لنيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، قلب توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز 3 /1.

وتقدم كريستال بالاس عن طريق إيبرتشي إيزي في الدقيقة 59، فيما سجل تيمو فيرنر هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 77.

وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل كريستيان روميرو الهدف الثاني، فيما اختتم زميله سون هيونج مين الثلاثية في الدقيقة 88.

وخطف تشيلسي تعادلا في الدقائق الأخيرة مع مضيفه برنتفورد

2/2.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 35 عن طريق نيكولاس جاكسون، قبل أن يدرك برنتفورد التعادل في الدقيقة 50 عن طريق مادس راسموسن.

وفي الدقيقة 69 سجل يوان ويسا الهدف الثاني لبرنتفورد، قبل أن يدرك تشيلسي التعادل عن طريق أكسيل ديساسي في الدقيقة 83.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع برنتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

من جانبه، فاز فولهام على برايتون 3 / صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم فولهام في الدقيقة 21 عن طريق هاري ويلسون، قبل أن يضيف

رودريجو مونيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أداما تراوري الهدف الثالث لفولهام.

ورفع فولهام رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد برايتون عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وقلب ويستهام تأخره أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 3 /1.

وتقدم إيفرتون في الدقيقة 56 عن طريق بيتو، قبل أن يدرك ويستهام التعادل في الدقيقة 62 عن طريق كورت زوما.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ويستهام الهدف الثاني عن طريق توماس سويتشك، وبعد ذلك بأربع دقائق سجل إدسون ألفاريز الهدف الثالث.

ورفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

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