التايواني كيني كو يتصدر دولية «دبي للطيران اللاسلكي»

تصدر الطيار التايواني كيني كو منافسات الجولة الأولى من النسخة الرابعة لبطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي فئة الهليوكبتر«، المقامة حالياً في نادي دبي للطيران اللاسلكي(سكاي هب) بمنطقة الليسيلي، طريق دبي العين، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وجاء الأمريكي نيكولاس ماكسويل، حامل اللقب، ثانياً، والتايلاندي فافاساسيكانا ثالثاً ومواطنه كامنونوي رابعاً وحل الصيني بيتر هايسو خامساً، فيما ابتعد الإيطالي ميركو أحد أقوى المرشحين وحامل لقب النسخة الثانية عن دائرة المنافسة، وتقلصت حظوظ الثلاثي الإماراتي جاسم الكتبي وعبد الله ريس وثامر الشامسي في المنافسة على المراكز الأولى.

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وشهد اليوم الثاني للبطولة العديد من الفقرات الترفيهية، وقدم مجموعة من الطيارين بقيادة بطلنا العالمي طارق السعدي عرضاً جماعياً استعرضوا فيه مهاراتهم في الطيران اللاسلكي، كما استعرض بعض الطيارين المحليين عرضاً خارج المنافسات للطائرات النفاثة ونالت العروض الإعجاب.

وأكد يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا أن الإثارة مستمرة في سباق المنافسة على لقب النسخة الرابعة في ظل تقارب المراكز بين الطيارين الخمسة الأوائل، مشيراً إلى أن اليوم الختامي للبطولة جولة حماسية لتحديد البطل وتوجد مفاجآت للجمهور.

وأوضح محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية أن اليوم الختامي للبطولة سيشهد حضور رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية ومستشاره الفني، مشيراً إلى عقد اجتماع بين الاتحادين الإماراتي والقاري لبحث آفاق التعاون بينهما في الفترة المقبلة.

وحرصت هيئة دبي للطيران المدني على حضور منافسات اليوم الأول للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة وخاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة.

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