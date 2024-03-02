إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن أسماء الفائزين في النسخة السابعة لجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، خلال أمسية طيران الإمارات سوبر ساترداين، اليوم "السبت".

وشملت الجائزة الفئات السبع المتضمنة لها هذا العام وهي أفضل حصان، وأفضل مالك، وأفضل مدرب، وأفضل فارس، واختيار الجمهور، إضافة إلى جائزتي التميز، والجائزة العليا للعطاء الدؤوب، وذلك حسب المعايير التي وضعها مجلس الأمناء.

ولأول مرة في تاريخ الجائزة تقاسم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وعلي خميس بالجافلة لقبي العطاء الدؤوب، فيما نال سعيد بن سرور فئة التميز، وذهبت بقية الألقاب إلى الجديرين بشرفها من خيول وشخصيات دولية.

وفاز بجائز أفضل حصان الجواد الياباني "إكوينوكس"، ونال سيلك ريسنج لقب أفضل مالك، وإيدان أوبراين أفضل مدرب، وريان مور أفضل فارس، وحمدان السبوسي، اختيار الجمهور.

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