إنييستا.. إبداع وبطولات عبر 1000 مباراة

أكمل الإسباني المخضرم إندريس إنييستا لاعب وسط «الصقور» 1000 مباراة في مسيرته الكروية بمشاركته أول من أمس في مباراة فريقه أمام عجمان بالجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعبر النجم العالمي المولود في 11 أبريل من سنة 1984 عن بالغ سعادته بوصوله إلى المباراة رقم 1000 في 22 عاماً في الملاعب حقق فيها الكثير من النجاحات والإنجازات، وميزها بعدم نيله بطاقة حمراء طوال مشواره الطويل مسطراً اسمه ضمن قائمة الأساطير وأبرز نجوم كرة القدم في العالم.

وأكد إنييستا في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «×» عن سعادته الشخصية بالإنجاز وقال: «1000 مباراة... حينما لعبت مع فوينتيالبيلا أو باستي لم أتخيل أنني سأحظى بمسيرة طويلة وجميلة كوني لاعب كرة قدم محترفاً، شكراً على الكثير من الحب... تحيا كرة القدم».

ولعب إنييستا 674 مباراة مع برشلونة، و131 مباراة مع المنتخب الإسباني، و134 مباراة مع فيسيل كوبي الياباني، و49 مباراة مع شباب برشلونة، وخاض 12 مواجهة مع صقور الإمارات ليكمل ألف مباراة.

مشوار

وحقق إنييستا في مشواره العديد من البطولات، ففاز بـ32 لقباً مع برشلونة منها 9 ألقاب دوري، و7 ألقاب في كأس السوبر، و6 ألقاب كأس الملك، و4 دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب كأس العالم للأندية، و3 ألقاب كأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى إنجازاته مع المنتخب الإسباني الذي قاده للتتويج بكأس العالم 2010 حينما أحرز هدف الفوز بمرمى هولندا في نهائي المونديال، بجانب تتويجه مع ماتادور بكأس الأمم الأوروبية مرتين في سنتي 2008 و2012، وكان صعوده الأخير منصات التتويج مع نادي فيسيل الياباني في سنة 2019 والذي فاز معه بلقب كأس الإمبراطور.

ألقاب

وتواصلت إنجازات إنييستا بتتويجه بلقب أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا مرتين وأفضل لاعب في الدوري الأسباني في سنة 2009 وأفضل لاعب وسط في الدوري 4 مرات، وغيرها من الألقاب التي تبرز تألقه في الملاعب وموهبته الكبيرة التي جعلت منه نجماً عالمياً.

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