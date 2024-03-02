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ليفربول يطلب إعفاء محمد صلاح من معسكر منتخب مصر بالتوقف الدولي

3/2/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا رسميا من نادي ليفربول الإنجليزي، طلب فيه الأخير إعفاء مهاجمه وقائد المنتخب محمد صلاح من التواجد في معسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وقال المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إنه بالفعل وصل خطاب من ليفربول يطلب إعفاء صلاح من معسكر المنتخب المصري المقبل لاستكمال التأهيل .

وأضاف :" أي لاعب محترف من حق المنتخب المصري خاصة أنه في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمه من عدمه بيد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن".

وأوضح :"لازال الوقت مبكرا لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت قبل انطلاق المعسكر سنتمسك بانضمامه وسيكون الكشف عليه وتحديد مدي جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري بطولة ودية بالإمارات خلال شهر
مارس الجاري.

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