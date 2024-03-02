ليفربول يطلب إعفاء محمد صلاح من معسكر منتخب مصر بالتوقف الدولي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا رسميا من نادي ليفربول الإنجليزي، طلب فيه الأخير إعفاء مهاجمه وقائد المنتخب محمد صلاح من التواجد في معسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.
وقال المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إنه بالفعل وصل خطاب من ليفربول يطلب إعفاء صلاح من معسكر المنتخب المصري المقبل لاستكمال التأهيل .
وأضاف :" أي لاعب محترف من حق المنتخب المصري خاصة أنه في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمه من عدمه بيد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن".
وأوضح :"لازال الوقت مبكرا لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت قبل انطلاق المعسكر سنتمسك بانضمامه وسيكون الكشف عليه وتحديد مدي جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر".
ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري بطولة ودية بالإمارات خلال شهر
مارس الجاري.
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