التواصل بالمعرفة

قياس تطور كل أمة من أمم الأرض يأتي وفق عدة معايير من أهمها ما تقدمه للإنسانية من مخترعات ومبتكرات مفيدة تطور مسيرة البشرية، فضلاً عن منتجها الأدبي الذي يطور الفكر وينمي الثقافة والمعرفة، ومع الأسف فإن الأمة العربية وفي هذا المضمار تحديداً تعاني من توقف أو من جمود إذا صح التعبير، وهذا الخلل لا يتوازى أو يتماشى مع مقدرات الوطن العربي وثرواته وتنوعه، فضلاً عن عدد سكانه الذي تجاوز ثلاثمئة مليون.

وفي مجال الأدب تحديداً هناك تراجع واضح وغير مبرر أو غير مفهوم الأسباب، لكن يصب في خانة التهمة التي ألصقت بنا وهي أننا أمة لا تقرأ!. على سبيل المثال إذا نظرنا إلى الكتابة والإنتاج الأدبي العربي بصفة عامة، فإننا سندرك أنها لم تصل إلى المرحلة التي تجعلنا في صف الأمم العالمية الأخرى.

هناك عدة أسباب لمثل هذه الحالة العربية، لعل منها فشلنا في التواصل مع بعضنا ومن ثم إخفاقنا في فهم إنتاجنا وتعميمه ونشره على كافة دولنا العربية، لذا من الطبيعي أن يكون هناك تعثر على ساحة أكبر وهي الساحة العالمية.

يظهر تساؤل عن الأسباب في كل هذه الذاتية والانغلاق وعدم انتشار الكتاب العربي وعدم الاحتفاء به عالميا، وأرجع أولى الأسباب وأهمها إلى الفقر في الترجمة، فإذا صح التعبير يوجد احتكار في هذا المجال من دور نشر محددة، لها معايير وشروط ومواصفات للكتب التي تهتم بها وتقدمها للآخر، فضلا عن محدودية في مجال إقامة مؤسسات تهتم بنقل الإنتاج العربي إلى الآخر، فكل الذي يتم الآن هو تعاقدات واتفاقيات بين وزارات الثقافة مع دور نشر، لعمل ترجمة كتاب أو اثنين في العام الواحد.

أدرك أن هناك صعوبات في هذا المجال تبدأ من اختيار العمل الأدبي مرورا بمدى نجاحه وتقبل القارئ العالمي له، كون القضايا والمواضيع والاهتمامات تختلف، كما أنه يوجد بون شاسع بين القضايا التي تؤرقنا وبين تلك التي تؤرق المواطن سواء كان في بريطانيا أو في الصين أو في اسبانيا أو في غيرها، إلا أن التخطيط ووضع المعايير والمتطلبات والأهداف لأي مشروع يستهدف تنمية هذا الجانب وتطويره، قد يلاقي النجاح والاهتمام، صحيح أنه يوجد لدينا عدد من البرامج والمؤسسات التي تهتم بهذا المجال وتقوم بدور حيوي وهام تشكر عليه، لكنني أتحدث عن العالم العربي بعمومية وأؤكد أننا في حاجة للمزيد وأيضا للتطوير حتى الوصول للعالمية.

وفي الحقيقة فإن حاجتنا من الترجمة حاجة مزدوجة بمعنى أننا بحاجة لنقل إنتاجنا العربي إلى اللغات الأخرى وأيضا نحن بحاجة لنقل العلوم والاكتشافات والتي تصدر وتعلن لدى الآخر إلى اللغة العربية.

في عصور ماضية كان لدى العرب شغف واهتمام بالترجمة، وقد أوضح هذا الجانب الدكتور عبدالسلام كفافي، في كتابه الأدب المقارن، حيث بين أن العرب كانوا «يرتحلون للتجارة ويتأثرون بالأمم في مختلف نواحي الحياة، بل وصلت حدة هذا التأثر بالأمم الأخرى إلى اللغة نفسها حيث انتقلت على سبيل المثال بعض الألفاظ الفارسية إلى اللغة العربية، وظهرت هذه الكلمات في شعر عدد من الشعراء، مثل الأعشى، كذلك تأثروا بالبيزنطيين في جوانب حياتية مختلفة كالصناعة وغيرها، وغني عن القول أن هذا التأثر لم يكن ليحدث لولا وجود الترجمة والتي كانت تساعد على التواصل والتفاهم.

الشغف العربي بالآخر وباكتساب العلوم كان واضحا في حقب تاريخية مختلفة حيث ترجم العرب من اليونان الكثير من العلوم مثل الموسيقى والطب والرياضيات والفلك، وهذا الاهتمام وصل إلى مرحلة متقدمة من تشجيع المترجمين وتقديم الهدايا والمكافآت لهم. ومن الغرائب أن هناك كتباً هامة تمت ترجمتها من اليونانية إلى اللغة العربية فقدت أصولها اليونانية بسبب الحروب التي وقعت في تلك الفترة في أوروبا، ولم ينقذها من الضياع إلا الترجمات العربية التي بقيت محفوظة، فتم إعادة نقلها إلى اليونانية عن طريق اللغة العربية.

الترجمة علم شاسع وكبير، وهو علم يتوجه نحوه المترجم وتدفعه رغبة فنان، وليست وظيفة روتينية اعتيادية، يقول موقع ويكيبيديا على شبكة الانترنت: «لا تكون الترجمة في الأساس مجرد نقل كل كلمة بما يقابلها في اللغة الهدف ولكن نقل لقواعد اللغة التي توصل المعلومة ونقل للمعلومة ذاتها ونقل لفكر الكاتب وثقافته وأسلوبه أيضا، لكن اختلفت النظريات في الترجمة على كيف تنقل هذه المعلومات من المصدر إلى الهدف، وتعتبر الترجمة فنا مستقلا بذاته حيث إنها تعتمد على الإبداع والحس اللغوي والقدرة على تقريب الثقافات وهي تمكن جميع البشرية من التواصل والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. فهي فن قديم قدم الأدب المكتوب».

وبالفعل فالترجمة تثري البشرية وأيضاً تساهم في حفظ وبقاء الأعمال الإنسانية ماثلة ومتداولة من أمة إلى أمة أخرى، فعلى سبيل المثال تعد ملحمة جلجامش السومرية، من أهم وأقدم الأعمال الأدبية، وقد تم ترجمتها إلى الكثير من اللغات الحية ويقال إن بداية ترجمتها كانت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، وهي حتى اليوم متواجدة بتنوعها وقصصها والملاحم التي احتوتها من الحروب إلى الغرائب.

أعتقد أنه مع تطور وسائل الاتصال والتواصل، باتت المهمة أكثر صعوبة رغم أن هذه الوسائل الحديثة ساهمت بطريقة أو أخرى في التقريب من أمم وشعوب العالم والثقافات المختلفة، وباتت هناك أجهزة ومواقع تهتم بالترجمة وتقدم حتى للقارئ غير المتخصص أو غير المتقن للغة ما النص الذي يريده مترجما وإن كانت ترجمة ضعيفة إلا أنه من المتوقع أن تحدث تطورات هائلة وكبيرة في هذا السياق قد تساهم في دفعه قوية لمزيد من التواصل العالمي. وهنا نتطلع لدور ريادي وكبير، دور يكون مزدوجاً تتبناه المؤسسات الحكومية الثقافية وأيضا المؤسسات ذات التوجه الربحي فلا يضير، فالمهم أن تكون هناك غزارة في نقل الأدب العربي وغيره من العلوم إلى لغات العالم، وفي نفس الوقت ترجمة الأعمال الأدبية وغيرها من العالم إلى العربية.

بحسب تقرير التنمية العربية، فإن فرنسا خلال نصف قرن – خمسين سنة – ترجمت ما يقارب من 150 ألف كتاب أما ألمانيا فقد ترجمت حوالي 260 ألف كتاب، أما العرب فقد ترجموا أكثر بقليل من 9 آلاف كتاب فقط. نعم إنه وضع مؤلم فالتواصل مع العالم يجب أن يكون معرفياً حضارياً وليس استهلاكياً وحسب، حتى نشعر أننا أمة لها حضورها في واقع العالم تؤثر وتقدم خدمات فعالة ومفيدة للبشرية بأسرها.

صحيح أننا ولله الحمد في الإمارات ندرك هذا البعد الإنساني، فتم إطلاق عدة مشاريع فعالة قدمت رغم عمرها القصير مئات الكتب والمؤلفات وحركت المياه العربية الساكنة الراكدة مثل مشروع كلمة للترجمة في أبوظبي والذي يعد واحداً من أكبر مشاريع الترجمة إلى اللغة العربية من مختلف لغات العالم وله أهداف تستحق الإشادة مثل سعيه لتفعيل التواجد العربي في أوروبا والعالم بأسره ويتطلع القائمون عليه أن يقوموا في أقل من ثمانية أعوام، من ترجمة أكثر من عشرة آلاف كتاب، وهناك مشروع ترجم الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يهدف إلى دعم الترجمة في العالم العربي من أجل تحفيز الإبداع في كافة المجالات الفكرية والمعرفية ويركز على ترجمة الكتب في مجال الإدارة حاليا لحاجة العالم العربي لها.

وتوجد عدة مشاريع ومؤسسات أخرى في الإمارات تقوم بالترجمة ولها حضور وفعالية، وأعتقد أنه بمثل هذه المبادرات وبمثل هذه المشاريع المعرفية فإننا نقوم بدورنا الإنساني والحضاري، وهي مهمة فائدتها للبشرية كافة، كلي أمل أن أشاهد في العالم العربي ورشة من العمل الفكري والتواصل العفوي لمزيد من الإنتاج الذي يثري ويفيد.