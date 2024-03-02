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أمريكا: إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قائم ويعتمد على حماس

3/2/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم السبت إن إطار الاتفاق الذي ينص على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة أصبح قائما بموافقة إسرائيل ويعتمد على موافقة حركة (حماس) على إطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "يجب إطلاق سراح الرهائن". وأضاف "الاتفاق جاهز في الأساس. لكنني لا أريد إطلاق توقعات بطريقة أو بأخرى."

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