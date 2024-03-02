أمريكا: إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قائم ويعتمد على حماس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم السبت إن إطار الاتفاق الذي ينص على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة أصبح قائما بموافقة إسرائيل ويعتمد على موافقة حركة (حماس) على إطلاق سراح الرهائن.
وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "يجب إطلاق سراح الرهائن". وأضاف "الاتفاق جاهز في الأساس. لكنني لا أريد إطلاق توقعات بطريقة أو بأخرى."
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