انطلاق المؤتمر الدولي الثالث في طب الحالات الحرجة بدبي



انطلق اليوم المؤتمر الدولي الثالث للابتكار والإنتان في دبي بفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي وذلك تحت رعاية مجموعة برايم للرعاية الطبية، ويستمر المؤتمر الذي يحمل اسم "تكنوسيبسيس" (Tecnosepsis) على مدار يومي 2 و3 مارس الجاري بهدف مناقشة استخدام التكنولوجيا في أحد أهم الأمراض في طب الحالات الحرجة وهو (الإنتان) والذي سيركز على التشخيص المبكر والتدخل السريع للمرضى عبر استخدام التقنيات الحديثة منها النانوتكنولوجي وفحوصات الدم السريعة لمنع تفاقم المرض بحضور الدكتور احمد إبراهيم بن كلبان، المستشار في قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي والبروفيسور الدكتورة وديعة محمد، مدير ادارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي.

ويستضيف المؤتمر خلال فعالياته خبراء في الرعاية الصحية من كافة انحاء العالم بالاضافة الى مجموعة من اكفأ الاطباء في الامارات من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة العديد من القضايا من بينها مستقبل علاج الإنتان، وسبل تحسين تشخيص الإنتان، وكيفية إدارة الحالة الصحية، ووظائف الاعضاء، واستعراض أحدث ما توصل اليه العلم في هذا المجال بهدف الحفاظ على الأرواح خصوصا لما لذلك من تأثير على كفاءة عمل الجسم، وذلك عبر جلسات حوارية ونقاشيىة مختلفة حيث يتيح المؤتمر المشاركة في فعالياته سواءً بالحضور الشخصي أو عن بعد، لتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الأطباء المهتمين والراغبين بالاستفادة من المعلومات والتفاعل مع المحاضرين والمتحدثين والخبراء المشاركين في الحدث.





وفي هذا السياق، قال الدكتور عادل السيسي رئيس المؤتمر واستشاري طب الحالات الحرجة ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى برايم: "يمثل مؤتمر 'تكنوسيبسيس' حدثاً هاماً في قطاع الرعاية الصحية للخوض في الحالة الصحية 'الإنتان' والتي تهدد حياة المرضى. ويقدم المؤتمر لجميع المشاركين فيه سواءً بالحضور الشخصي أو عند بعد فرصة قيّمة للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في علاج الإنتان، والممارسات الفضلى لتشخيص وعلاج هذه الحالة الصحية التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً لتجنب مضاعفاتها الخطيرة. ونفخر في مجموعة برايم بتقديم رعايتنا لهذا المؤتمر، في دلالة على التزامنا الراسخ بتطوير قطاع الرعاية الصحية، ليس في دولة الإمارات فحسب وإنما على مستوى المنطقة".



وأكد الدكتور عادل السيسي حرص مجموعة مستشفيات برايم على اطلاق واستضافة والمشاركة في المؤتمرات الطبية التي تخص الرعاية الصحية لما يتوافق مع استراتيجتها في تقديم افضل طرق العلاج الحديث في العالم.

وسيشارك في فعاليات المؤتمر رؤساء الطب في الحالات الحرجة في امريكا والعديد من الخبراء المحليون والدوليون في قطاع الرعاية الصحية من الولايات المتحدة الامريكية والارجنتين واسبانيا وكولومبيا وبنما والاكوادور ، ومن المنتظر إقامة جلسات حوارية بناءة وإلقاء كلمات ملهمة حول الإنتان وأحدث المستجدات في ممارساته الطبية واستخدام التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي في تشخيصه وعلاجه، وغير ذلك من الموضوعات التي ستثري معلومات المشاركين.

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