هند آل مكتوم تلتقي الأميرة آن وتبحث معها فرص التعاون في مجال العمل الخيري والإنساني



التقت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في دبي صاحبة السمو الملكي الأميرة الملكية آن، التي تزور دولة الإمارات وإمارة دبي حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال العمل الخيري والإنساني، بما في ذلك تمكين أصحاب الهمم من تعزيز مشاركتهم في كافة مجالات المجتمع بما في ذلك المشاركة في المجال الرياضي، كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الالتزام المشترك بتعزيز الرعاية الاجتماعية من خلال العمل الخيري.

وأشادت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمشاركة الأميرة الملكية النشطة في المشاريع الخيرية والإنسانية في المملكة المتحدة ومختلف أنحاء العالم.

وتحدثت الأميرة الملكية، المشهورة بالتزامها ودعمها للعديد من أعمال الرعاية، عن الأفكار التي اكتسبتها من ارتباطها طويل الأمد مع العديد من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية.

وتطرق اللقاء إلى الدور الرائد لدولة الإمارات في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وإسهاماتها كدولة مانحة رائدة في مجال الأعمال الخيرية والمشاريع التنموية حول العالم.. وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة الملكية آن عن إعجابها بالمشاركة الواسعة لدولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني على المستوى الدولي.

وسلطت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم خلال اللقاء الضوء على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأصحاب الهمم، وما توليه من تشجيع مستمر للمبادرات المختلفة الهادفة إلى تمكين هذه الشريحة الحيوية من المجتمع.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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