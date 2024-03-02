ملك البحرين يستقبل خالد بن محمد بن زايد في العاصمة البحرينية المنامة

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، اليوم في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة أخوية لمملكة البحرين.

وحضر هذا اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وفي بداية اللقاء، أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك، مؤكداً جلالته أن علاقات البلدين الشقيقين تزداد قوةً ورسوخاً بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على كافة المستويات.

وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصعد، إلى جانب مبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.

وخلال هذا اللقاء، نقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لأخيه جلالة الملك وللشعب البحريني الشقيق بدوام التقدم والرخاء، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيداً من الرقي والازدهار.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بعمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، والتي تحرص قيادتا البلدين على تعزيزها في مختلف الأصعدة لمواصلة التعاون والتنسيق والارتقاء بالعلاقات الثنائية المتجذرة إلى آفاق أوسع.

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما يوليه جلالته من اهتمام وحرص دائم بتعزيز مستوى التعاون المشترك بين البلدين.

ورافق سموّه، خلال هذا الاستقبال،

كلّا من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.

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