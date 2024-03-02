ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين



التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أخاه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين قيادةً وشعباً.

حضر اللقاء كلّ من الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي للملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يلبي تطلعات قيادة البلدين الطموحة نحو تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق في المجالات المختلفة وبما يحقق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار للبلدين.

وتبادل سموهما خلال اللقاء، الذي جرى على هامش سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، الأحاديث الأخوية والودية التي تعكس متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رافق سموّه، خلال اللقاء، كلّ من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.





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