هيئة مطار الشارقة تستعرض توسعاتها وخدماتها الرقمية في «بورصة برلين»

تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي، في معرض بورصة برلين الدولي لسنة 2024، المنصة العالمية التي تجمع آلاف العارضين وقادة الأعمال وخبراء قطاع السياحة والسفر، ضمن مظلة «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، انطلاقاً من جهودها المستمرة في إطار تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة سياحية واقتصادية واعدة والتعرّف إلى أبرز الشركات العالمية بهدف توسيع شبكة وجهات مطار الشارقة.

وستحرص الهيئة، من مشاركتها في المعرض الذي سينطلق في الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري، على تعزيز حضورها الدولي وتطوير العلاقات مع روّاد قطاع السياحة والسفر في العالم، وتسليط الضوء على أحدث التطورات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: سنعمل عبر المشاركة هذا العام في معرض بورصة برلين الدولي على استعراض الخطط التوسعية والخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار للمتعاملين نظراً لأهمية المعرض المتزايدة في الساحة العالمية وارتفاع عدد المشاركين الذين يمثلون في هذه الدورة 165 دولة من أنحاء العالم.

وأضاف المدفع: نجد في هذا المعرض التجاري الرائد فرصة لتسليط الضوء على أحدث إنجازات مطار الشارقة التي شهدناها في العام الماضي فشكّلت مرحلة مفصلية في الانتقال نحو زيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على السفر عبر مطار الشارقة، كما سنحرص على إبراز التطور في البنية التحتية للخدمات الرقمية والمرافق المتنوعة المتاحة أمام المسافرين.

وتشهد مشاركة هذا العام، وكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» (SATA)، أحد أبرز المزودين للخدمات السياحية الشاملة ومن وكالات السفر الأسرع نمواً في دولة الإمارات، إذ أعلنت الشركة عزمها على تعزيز فرص التواصل مع الشركات العالمية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في فعاليات المعرض.

يذكر أن الهيئة تشارك سنوياً في معرض بورصة برلين الدولي ضمن أجندة مشاركاتها الدولية بينما تتسم مشاركتها هذا العام بأهمية خاصّة مع انطلاق أعمال توسعة مبنى المسافرين وتحقيق مطار الشارقة أعلى أداء في تاريخه باستقبال أكثر من 15.3 مليون مسافر في سنة 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز