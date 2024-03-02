شعار الاستدامة يرافق «كاستم شو الإمارات» في مدينة إكسبو دبي

يواصل معرض «كاستم شو- الإمارات 2024» تألقه في موقعه في قلب مدينة إكسبو النابض، حيث يحظى في دورته التاسعة برعاية من مجموعة كرافانات بن لاحج وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتسجيل الوجهة المتكاملة لخدمات المركبات والتابعة لمجموعة اينوك، إضافة إلى الجهات المتعاونة كراجات الأداء العالي وتوب سبيد بايكس وآر أس جي وموتيك فاست.

وسجلت النسخة التاسعة من المعرض مشاركة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمصانع والورش المتخصصة في تعديل السيارات والدراجات النارية من داخل وخارج الدولة، حيث استقطب العديد من المبدعين والمبتكرين من دول المنطقة من مملكة البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والعراق وسوريا ولبنان، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأوروبية والآسيوية.

نجاح

وقال جمال صالح بن لاحج رئيس مجلس إدارة (كاستم ايفنتس) رئيس اللجنة المنظمة إن النجاح المتواصل للمعرض تأكيد على المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة والثقة التي حصل عليها الحدث كونه الأضخم والأكبر في المنطقة والشرق الأوسط لهواة ومحبي السيارات والدراجات النارية المعدلة بمختلف أنواعها كلاسيك ورياضية، ولما يحمله من أفكار وابتكارات تتوافق مع المعايير العالمية في الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الدورة التاسعة هذا العام تسعى لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة التي أعلنت سنة 2024 عاماً للاستدامة في الإمارات من أجل الغد.

وأكد بن لاحج أن الحدث لبى طموحات عشاق السيارات والدراجات النارية المعدلة وشغف الجمهور الزائر للمعرض في مدينة إكسبو، حيث اجتذبت حلبة التنافس الخارجية والمصممة خصيصاً وفق ضوابط لجنة الحكام الزوار، وأشعل المشاركون روح التنافس في الفئات المختلفة كالاستعراض الحر للسيارات صالون وتويوتا ونيسان ومهارات (الشل) للسيارات والدراجات النارية.

حوافز

وكانت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من معرض كاستم شو الإمارات 2024 قد أعلنت عن العديد من المفاجآت، من بينها رصد مبلغ يفوق نصف مليون درهم للمشاركين في الفعاليات، كما سيتم طرح سيارة هدية لأحد المحظوظين من رواد وزوار المعرض، كما ستقدم اللجنة المنظمة وللمرة الأولى دراجة نارية تشجيعاً للشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة كجائزة تحفيزية من أجل التميز والتفرد.

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