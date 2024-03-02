غرفة عجمان تستعرض جهود منع زيادة أسعار مواد البناء والنقل

استعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال لقاء مشترك عقدته لـ«مجموعة عمل النقل» التابعة للغرفة، جهود الحكومة حول منع أي زيادة على أسعار مواد البناء والنقل بعد تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.

وخلال اللقاء، الذي حضره سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في الغرفة، ناقش المشاركون واقع قطاع النقل ووضع المقترحات والحلول الاستباقية لتقويض تحديات القطاع بما يدعم استمرارية ونمو أعمال القطاع الخاص.

شارك في اللقاء، مسؤولون عن «هيئة النقل بعجمان، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية ـ عجمان، ومنطقة عجمان الحرة، ودائرة الميناء والجمارك ـ عجمان»، إلى جانب ممثلي مجموعة من منشآت القطاع الخاص «شركات التشييد والبناء، والنقل، والمصانع».

شراكة القطاعين

وأكد سالم السويدي، حرص غرفة عجمان على مواكبة كافة القرارات والتعاميم الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، مشيراً إلى أن الغرفة تعكف على تنويع قنواتها لزيادة التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة استثمارية رائدة.

واستعرض اللقاء، تحديات قطاع النقل وتأثيره المباشر على كافة المجالات، فيما جرى طرح مجموعة من الحلول والمقترحات التي تضمن استمرارية الأعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص.

نهج تشاركي

وأكد محمد الجناحي، أن غرفة عجمان تستهدف من مجموعات العمل التابعة لها تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي يضمن تطوير سياسات واستراتيجيات مستقبلية مرنة تعزز مساهمة القطاعات المختلفة في زيادة الناتج المحلي للإمارة وحماية المصالح التجارية والصناعية، وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.

وأكد المشاركون، أهمية اللقاء ودور غرفة عجمان في عقد مجموعات العمل المتخصصة وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الأمر الذي يوحد الجهود والرؤى لضمان استمرارية الأعمال ونمو القطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

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