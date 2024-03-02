معرض دبي العالمي للقوارب 2024 يحتفل بالعلامات الوطنية

أعلن معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط، عن مشاركة مجموعة من أبرز العلامات البحرية المبتكرة الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات دورته الثلاثين، لتستعرض بكل فخر ما في جعبتها من أحدث المنتجات العصرية الفاخرة، وتنسجم هذه المشاركة الوطنية البارزة مع مكانة المعرض بوصفه منصة استراتيجية، لتعزيز جاذبية القطاع البحري لدولة الإمارات على مدى ثلاثة عقود مضت، وتستمر فعالياته لغاية يوم الأحد 3 مارس الجاري في دبي هاربر.

«إماراتي بفخر»

تهدف منطقة «إماراتي بفخر» الواقعة بين معرض هايبر كار أفنيو، وقرية الصيد المخصصة للفعالية إلى تسليط الضوء على الإرث البحري الغني للدولة، واستعراض أفضل القوارب والمنتجات البحرية والابتكارات المصنوعة محلياً.

وأطلقت السويدي مارين، التي تتخذ من دبي مقراً لها، قاربين جديدين لصيد الأسماك في إطار هذه المبادرة، وهما مركب بطول 36 قدماً، ومركب رياضي أصغر حجماً بطول 31 قدماً. وفي هذا السياق أوضح محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الشركة أن قرار الشركة للمشاركة في دورة المعرض الحالية للكشف عن القاربين كان طبيعياً وبديهياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال السويدي: «أعتقد أنه على كل شركة مصنعة للقوارب أن تشارك في هذا المعرض، الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة. يسرنا المشاركة في مبادرة «إماراتي بفخر»، والتي تعكس بالفعل مدى اعتزازنا بالانتماء إلى هذا الوطن، فضلاً عن فخرنا بتقديم منتجاتنا في هذه المنصة للمرة الأولى. ويضمن لنا إطلاق قاربينا الجديدين في معرض دبي العالمي للقوارب القدرة على جذب مزيد من الاهتمام، الذي تستحقه منتجاتنا الوطنية بفضل جودتها العالية».

سباق نحو التميز

توافد الزوار لمشاهدة سباقين مدهشين لقوارب مصممة ومصنوعة من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع فريق الفيكتوري تيم الشهير عالمياً، ويشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بوصفه جهة عارضة ومنظمة للأنشطة في معرض دبي العالمي للقوارب، حيث يتولى إقامة بطولة دبي لصيد الأسماك من نوع كنعد (كينج فيش) والسكل (كوبيا)، فضلاً عن غيرها من منافسات هايدروفلاي وفري ستايل، التي تجري على هامش المعرض.

شرطة دبي

لم تكتف شرطة دبي بما لديها من أسطول مذهل من السيارات الفاخرة، لتقوم بإبهار زوار المعرض المحليين والعالميين بأسطولها من القوارب البحرية المتميزة. ويشمل الأسطول، الذي أثبت تميزه في إنفاذ القانون، الدراجات المائية «جت سكي» الحائزة الجوائز، والتي شاركت في البطولات العالمية، والدورية البحرية الفاخرة القادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلو متراً في الساعة على الماء، أحد أبرز الأنشطة السنوية، ضمن احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب قارب الدوريات الرسمي.

صانعو القوارب

كشفت «الفجر مارين» إحدى أضخم الشركات الإماراتية المصنعة للقوارب، عن تسجيل اهتمام عالمي كبير بقواربها، بما في ذلك من مشترين أوروبيين من ألمانيا وإسبانيا، فضلاً عن عملاء محتملين من دول مجلس التعاون الخليجي. وأطلقت الشركة على هامش مشاركتها في المعرض قاربي إس كلاس 90، وسان رايز 60، حيث يبلغ طول الأول 92 قدماً، ويمكنه الإبحار بسرعة تصل إلى 45 عقدة، بينما يصل طول القارب الثاني إلى 61.5 قدماً ويبحر بسرعة تبلغ 27 عقدة.

ومن جانبها شاركت جلف كرافت، الشريك العريق للمعرض، في الدورة الحالية باستعراض 15 قارباً. وأكدت الشركة أهمية معرض دبي العالمي للقوارب في الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاقته، لا سيما بالتزامن مع ترسيخ مكانة دبي كنقطة رئيسية لمبيعات مصنعي اليخوت الفاخرة من جميع أنحاء العالم، في ضوء النمو، الذي تشهده الإمارة على صعيد السكان والبنية التحتية.

وبدورها قالت عبير الشعالي، نائب العضو المنتدب لدى شركة جلف كرافت: «يشكل معرض دبي العالمي للقوارب جزءاً لا يتجزأ من رحلة جلف كرافت، إذ نشارك فيه عاماً بعد عام، واثقين بقدرته على تحقيق نجاح متألق ودفع عجلة النمو في القطاع البحري بأكمله.

وقد اجتمعت شخصياً بالعديد من الجهات المعنية بالقطاع من مختلف أنحاء العالم قبل يوم من انطلاق المعرض، وأكدت لهم مدى أهمية هذه الفعالية في جمع العملاء وشركات تصنيع القوارب والموردين والجمعيات- مثل جمعية صانعي اليخوت الفاخرة- تحت مظلة واحدة، فمعرض دبي العالمي للقوارب يوفر لنا فرصة رائعة، لتسليط الضوء على أبرز تطورات القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكننا استعراض قواربنا المميزة ونيل إعجاب العملاء ومختلف شرائح المجتمع في إمارة دبي، التي أتاحت كل السبل الممكنة لاحتضان القطاع البحري، والارتقاء بجميع جوانبه».

يستمر معرض دبي العالمي للقوارب 2024 لغاية 3 مارس الجاري في دبي هاربر، ويستضيف باقة متنوعة من المنتجات والحلول المبتكرة لأكثر من 1,000 علامة تجارية من أبرز شركات اليخوت الرائدة عالمياً، منها 400 شركة جديدة، كما يحتضن المعرض أكثر من 200 مركب لأهم شركات اليخوت حول العالم.





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