الوحدة يحسم الديربي أمام الجزيرة بثلاثية ويرتقي للمركز الرابع

حسم الوحدة "الديربي" أمام الجزيرة لمصلحته 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت بإستاد آل نهيان، في ختام الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق العنابي فوزه الثاني على التوالي ويواصل تفوقه على الجزيرة في مواجهات الفريقين الأخيرة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة، ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الشارقة الخامس، بينما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة 20 وتراجع للمركز السابع.

قدم الفريقان مباراة جيدة عامرة بالفرص والأهداف على مدار شوطي اللقاء.

وافتتح الإيراني أحمد نور الله التسجيل للوحدة في الدقيقة 17 بعدما استغل رأسية لوكاس بيمنتا وضعها على يسار الحارس علي خصيف.

وتألق مدافع العنابي بيمنتا وأنقذ فريقه من هدفين محققين بعدما تدخل في الوقت المناسب أمام علي مبخوت.

وعزز البرازيلي آلان ماركيز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني بعد هجمة منظمة للعنابي في الدقيقة 41.

وقلص الكونغولي نيسكينز كيبانو النتيجة سريعاً وسجل الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 44 بعدما وصلته الكرة من بوزيلو وضعها قوية على يمين حارس الوحدة راشد علي.

وأثمرت محاولات الجزيرة عن هدف التعادل عن طريق كيبانو الذي سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62.

وأعاد آلان التقدم للوحدة مجدداً وسجل هدفاً جميلاً في الدقيقة 69 بعد تمويه لمدافع الجزيرة وسدد كرة قوية في شباك الجزيرة محرزاً الهدف الثالث وهدف الفوز للعنابي.

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