عمار النعيمي يعزي في وفاة الغوي المهيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء إلى عبدالله وعلي ومحمد وأحمد وحمد وراشد سعيد العامري،
في وفاة والدتهم الغوي بنت خميس بن هندي المهيري.
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في زعبيل 2، عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء محمد جمعة النابودة وعدد من المسؤولين والمواطنين.
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