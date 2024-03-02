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عمار النعيمي يعزي في وفاة الغوي المهيري

3/2/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء إلى عبدالله وعلي ومحمد وأحمد وحمد وراشد سعيد العامري،
في وفاة والدتهم الغوي بنت خميس بن هندي المهيري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في زعبيل 2، عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء محمد جمعة النابودة وعدد من المسؤولين والمواطنين.

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