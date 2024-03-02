خالد بن محمد بن زايد يشهد السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، والتي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس، تحت شعار "20 عاماً من صنع التاريخ".

حضر السباق كلّ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعددٌ من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، وضيوف المملكة خلال هذا الحدث الرياضي العالمي.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بجهود الجهات القائمة على تنظيم "سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج"، كما أشاد سموه بما حقّقته المملكة من إنجازات متميزة في مجال تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية التي تساهم في ترسيخ مكانة البحرين على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن حلبة البحرين الدولية تضم خمسة مضامير مختلفة، ويصل مضمارها الرئيسي والأكبر في سباقات الفورمولا-1 إلى طول يبلغ 5.412 كيلومتر، ويمكن للحلبة استقطاب أكثر من 100 ألف زائر خلال أيام السباق، وتستوعب المنصة الرئيسية للحلبة أكثر من 10 آلاف متفرج.

كما تستضيف الحلبة، التي احتضنت النسخة الأولى في الشرق الأوسط لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 عام 2004، أكثر من 400 فعالية كل عام، حيث تُشكل منصة لتشجيع رياضة السيارات في البحرين والمنطقة.

رافق سموّه، خلال حضور السباق كل من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.

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