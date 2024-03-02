قرقاش: السلام والاستقرار والتنمية هدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السلام والاستقرار والتنمية هدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ممثلاً لدولة الإمارات في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سعدت بالمشاركة ممثلاً لدولة الإمارات في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات".

وأضاف معاليه: "السلام والاستقرار والتنمية تبقى عناصر مشتركة ومحل اتفاق وهدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات بحسب الموقع الجيوسياسي".

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