خمسة إنزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية مساء اليوم السبت،

إنزالين جويين بطائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي على جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.

وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.

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