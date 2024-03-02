وفد من حماس يزور القاهرة السبت للبحث بشأن هدنة في غزة

يتوجه وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة مساء السبت لإجراء محادثات جديدة بشأن هدنة في قطاع غزة، حسبما قال مصدر مقرّب من الحركة.

وتواصل قطر والولايات المتحدة ومصر جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس سعيا لهدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 أو 11 مارس، تتيح الإفراج عن رهائن محتجزين داخل القطاع وإدخال مزيد من المساعدات.

وبعدما كان أعرب عن أمله في تدخل الهدنة حيز التنفيذ في مطلع الأسبوع المقبل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن الاتفاق سيستغرق وقتًا أطول، وذلك بعد مقتل عشرات الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في شمال غزة.

وقال مصدر مقرب من حماس لفرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع "من المتوقع أن يتوجه وفد قيادي من حماس إلى القاهرة مساء (السبت) للقاء المسؤولين المصريين المشرفين على مفاوضات وقف النار ومتابعة تطورات المفاوضات الساعية لوقف العدوان والحرب

وصفقة تبادل الأسرى".

وأضاف "سيقوم الوفد بتسليم رد الحركة الرسمي حول اقتراح باريس الجديد".

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها حماس سراح 42 إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 18 عامًا إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل رهينة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.



وتطالب حماس بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

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