مسؤول أمريكي: إسرائيل وافقت مبدئياً على بنود هدنة في غزة والكرة في ملعب حماس

قال مسؤول أمريكي، السبت، إن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة "حماس" على إطلاق سراح "فئة محددة من الرهائن"، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق.

يأتي ذلك فيما أفاد مصدر مقرّب من حماس وقناة مصرية، السبت، بأن وفداً قيادياً من حركة "حماس" توجه إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة الأحد بشأن هدنة في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأمريكي للصحافيين طالباً عدم كشف اسمه إن "الكرة الآن في ملعب حماس"، مضيفاً "الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عمليا".

وأضاف: "من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر.. المرضى والجرحى وكبار السن والنساء".

وتابع: "أريد فقط أن أؤكد أنه سيكون لدينا وقف لإطلاق النار إذا عالجت حماس هذه القضية".

وشدد المسؤول على أن "الإسرائيليين قبلوا من حيث المبدأ عناصر الاتفاق. والكرة الآن في ملعب حماس".

وأوضح أن "المناقشات مستمرة" في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان خلال نحو أسبوع، لافتاً: "حدث تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة، ولكن كما هو الحال دائماً، لا يوجد اتفاق ما لم يحسم كل شيء".

ويواصل الوسطاء؛ قطر والولايات المتحدة ومصر، محاولة التوصل الى اتفاق يسمح بإبرام هدنة في القتال لقاء الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع وإدخال مزيد من المساعدات.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر "رفيع المستوى" قوله إن "مباحثات التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة تستأنف غدًا في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف".

وقال مصدر مقرب من حماس لفرانس برس: "من المتوقع أن يتوجه وفد قيادي من حماس إلى القاهرة مساء (السبت) للقاء المسؤولين المصريين المشرفين على مفاوضات وقف النار ومتابعة تطورات المفاوضات الساعية لوقف العدوان والحرب وصفقة تبادل الأسرى".

وأضاف المصدر "سيقوم الوفد بتسليم رد الحركة الرسمي حول اقتراح باريس الجديد".

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها حماس سراح 42 إسرائيلياً من النساء والأطفال دون سن 18 عاماً إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل رهينة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

مساعدات من الجو

على صعيد متصل، لفت المسؤول الأمريكي الى أن الهدنة المطروحة لستة أسابيع هي "مرحلة أولى" بهدف تحقيق "شيء أكثر استدامة"، ولا سيما للتمكن من زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

اللقاء الصحافي الذي تحدث خلاله مسؤولان كبيران آخران في البيت الأبيض، تناول أيضاً إنزال مساعدات أمريكية جواً في القطاع الفلسطيني المهدد بالمجاعة.

وأكد أحد المسؤولين أن إنزال المساعدات الإنسانية جواً أو احتمال تسليمها عن طريق البحر مستقبلاً: "لا يمكن أن يشكل بديلاً للإدخال الضروري للمساعدات عبر أكبر عدد ممكن من الطرق البرية، هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لتوصيل المساعدات على نطاق واسع".

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