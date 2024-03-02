قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تصادق على (إعلان الجزائر)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 3 (كونا) -- صادق رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم السبت على (إعلان الجزائر) الذي أكد "التزام أعضاء المنتدى بالعمل على إنشاء أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي".
وعبرت القمة عبر الإعلان الذي تلاه وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أمام الحضور عن "القلق إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي وعزم أعضاء المنتدى على العمل مع جميع الأطراف على انشاء أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي".
وأكد (اعلان الجزائر) أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد وأهمية وجود أسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز أمن الطاقة ودعم تطوير أنظمة قادرة على الصمود.
كما عبر عن إدانة المنتدى "لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن إمدادات الغاز الطبيعي".
ولفتت الوثيقة إلى "الحاجة الملحة لضمان استقرار الطلب وتأمين الإمدادات وتحقيق تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان ".
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة ختامية عقب المصادقة على (إعلان الجزائر) إن "ما تم تحقيقه من نتائج طيبة لم يكن ليتحقق لولا تفاني الجميع في إثراء بنود أعمال هذه القمة" معتبرا أن " (إعلان الجزائر) يعد خطوة مهمة في الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية".
وأكد تبون "عزم المنتدى على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغييرات التي وصفها بالمتسارعة" مبرزا " أهمية تعزيز مكانة الغاز كمورد صديق للبيئة".
وافتتحت الأول من أمس الخميس فعاليات منتدى الدول المصدرة للغاز باجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى حيث تم في ختام الأعمال رفع مسودة (إعلان الجزائر) إلى المجلس الوزاري الاستثنائي الذي صادق هو الآخر عليها أمس الجمعة.
ويضم المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا) وسبعة أعضاء مراقبين (أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزامبيق وبيرو).
ويعمل المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة وكمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة العالمي. (النهاية)
م ر / أ م س
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