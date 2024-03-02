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قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تصادق على (إعلان الجزائر)

3/2/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 3 (كونا) -- صادق رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم السبت على (إعلان الجزائر) الذي أكد "التزام أعضاء المنتدى بالعمل على إنشاء أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي".
وعبرت القمة عبر الإعلان الذي تلاه وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أمام الحضور عن "القلق إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي وعزم أعضاء المنتدى على العمل مع جميع الأطراف على انشاء أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي".
وأكد (اعلان الجزائر) أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد وأهمية وجود أسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز أمن الطاقة ودعم تطوير أنظمة قادرة على الصمود.
كما عبر عن إدانة المنتدى "لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن إمدادات الغاز الطبيعي".
ولفتت الوثيقة إلى "الحاجة الملحة لضمان استقرار الطلب وتأمين الإمدادات وتحقيق تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان ".
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة ختامية عقب المصادقة على (إعلان الجزائر) إن "ما تم تحقيقه من نتائج طيبة لم يكن ليتحقق لولا تفاني الجميع في إثراء بنود أعمال هذه القمة" معتبرا أن " (إعلان الجزائر) يعد خطوة مهمة في الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية".
وأكد تبون "عزم المنتدى على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغييرات التي وصفها بالمتسارعة" مبرزا " أهمية تعزيز مكانة الغاز كمورد صديق للبيئة".
وافتتحت الأول من أمس الخميس فعاليات منتدى الدول المصدرة للغاز باجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى حيث تم في ختام الأعمال رفع مسودة (إعلان الجزائر) إلى المجلس الوزاري الاستثنائي الذي صادق هو الآخر عليها أمس الجمعة.
ويضم المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا) وسبعة أعضاء مراقبين (أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزامبيق وبيرو).
ويعمل المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة وكمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة العالمي. (النهاية)

م ر / أ م س



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