بلجيكا تحظر شراء الألماس الروسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 2 - 3 (كونا) -- فرضت بلجيكا اليوم السبت حظرا على شراء الألماس الروسي في مسعى للحد من " قدرة روسيا على تمويل حربها على أوكرانيا".
وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان لها أن "هذه الخطوة المهمة جرى اتخاذها بالتشاور الوثيق مع القطاع الأوسع والبلدان المنتجة للألماس".
وقالت إن ذلك سيؤدي إلى تحسن كبير للشفافية داخل قطاع الالماس الدولي بشكل عام".
وتعد روسيا أكبر منتج للألماس الخام في العالم فيما تعد منطقة أنتويرب (شمال بروكسل) مركزا تجاريا عالميا بارزا للألماس الخام ما يجعل بلجيكا أحد أهم المؤثرين في تجارة الألماس عالميا.
وقال البيان "لهذا السبب تعمل بلجيكا منذ عام 2022 على وضع آلية عقوبات مبتكرة تخفف قدر الإمكان من خطر التحايل عبر دول ثالثة.
وفي ديسمبر الماضي قرر أعضاء مجموعة السبع فرض نظام عقوبات شامل يعتمد على إمكانية التتبع التكنولوجي واعتمد الاتحاد الأوروبي هذه القواعد وكلفت بروكسل بدور قيادي في تنفيذها. (النهاية)
ح ت ص / ه س ص
MENAFN02032024000071011013ID1107926237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.