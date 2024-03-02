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بلجيكا تحظر شراء الألماس الروسي

3/2/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 2 - 3 (كونا) -- فرضت بلجيكا اليوم السبت حظرا على شراء الألماس الروسي في مسعى للحد من " قدرة روسيا على تمويل حربها على أوكرانيا".
وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان لها أن "هذه الخطوة المهمة جرى اتخاذها بالتشاور الوثيق مع القطاع الأوسع والبلدان المنتجة للألماس".
وقالت إن ذلك سيؤدي إلى تحسن كبير للشفافية داخل قطاع الالماس الدولي بشكل عام".
وتعد روسيا أكبر منتج للألماس الخام في العالم فيما تعد منطقة أنتويرب (شمال بروكسل) مركزا تجاريا عالميا بارزا للألماس الخام ما يجعل بلجيكا أحد أهم المؤثرين في تجارة الألماس عالميا.
وقال البيان "لهذا السبب تعمل بلجيكا منذ عام 2022 على وضع آلية عقوبات مبتكرة تخفف قدر الإمكان من خطر التحايل عبر دول ثالثة.
وفي ديسمبر الماضي قرر أعضاء مجموعة السبع فرض نظام عقوبات شامل يعتمد على إمكانية التتبع التكنولوجي واعتمد الاتحاد الأوروبي هذه القواعد وكلفت بروكسل بدور قيادي في تنفيذها. (النهاية)

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