سباقات الفورمولا: مالوني يسيطر على الفورمولا2 وبراوننغ على الفورمولا3 ودي هان يخطف جولة البورشه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة (كونا) -- انطلقت على هامش سباق الفورمولا1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024 اليوم السبت ثلاث بطولات إقليمية ودولية.
وتواصلت الإثارة ضمن هذه السباقات المساندة وأبرزها الجولة الأولى والافتتاحية للبطولتين التابعيتين للاتحاد الدولي للسيارات الفورمولا2 والفورمولا 3 والجولة الخامسة من بطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط.
وقاد السائق لوك برونينغ فريقه هايتيك بالس ايت لتحقيق الفوز في السباق الرئيسي للجولة الأولى من بطولة العالم للاتحاد الدولي "فيا" للفورمولا3 والذي أقيم في اليوم الختامي من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2024.
وبدأ براوننغ من الصف الأمامي جنبا إلى جنب مع دينو بيغانوفيتش من فريق بريما ريسينغ مستغلا البداية البطيئة من صاحب مركزالانطلاق الأول بطيئة ليستغل براوننغ الفرصة ويتصدر السباق.
وحافظ السائق البريطاني على سرعته القوية منهيا السباق في 41 دقيقة و012ر08 ثواني ليحقق أول انتصار في سباق رئيسي منالفورمولا 3 هذا الموسم.
وجاء في المركز الثاني كريستيان مانسيل سائق أي ار تي بفارق 264ر1 ثانية في حين أعتلى تيم ترامنيتز سائق ام بي موتورسبورت العتبة الأخيرة من منصة التتويج الأخرى بفارق 432ر2 ثانية.
واحتل سامي ميقنتونيف وسانتياغو راموس من ترايدنت وغابرييلي ميني من بريما المركز الرابع حتى السادس على التوالي بينما أكملواالمراكز العشرة الأولى والفائزون بالنقاط هم ليوناردو فورنارولي من ترايدنت والفائز بالسباق السريع آرفين ليندبلاد من بريما وألكسندر دنمن إم بي وأوليفر غوته من كامبوس ريسينغ.
ويستمر موسم الفورمولا 3 في وقت لاحق من هذا الشهر مع الجولة الثانية في ملبورن في الفترة من 22 إلى 24 مارس.
وفي المسابقة الاخرى حقق زين مالوني فوزا مزدوجا في الجولة الأولى من موسم الفورمولا 2 ضمن السباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024.
وسيطر مالوني على السباق من البداية وحتى النهاية عطفا على الانطلاقة الرائعة التي وضعته في الصدارة مبكرا.
وسبق لمالوني أن فاز في السباق السريع سابقا بعد سيناريو مشابه استطاع من خلاله السائق المتألق التقدم من المركز السادس إلىالثاني.
وكان سائق فريق رودين موتورسبورت واحدا من السائقين القلائل الذين بدأوا السباق بالإطارات اللينة ما أعطاه أفضلية في الانطلاقوالتقدم من المركز الثالث إلى الأول والتقدم على السائق إيزاك هادجر.
والسائق الصاعد غابرييل بوتوليتو كان بطيئا في الانطلاق عند المنعطف الأول ثم أغلق المكابح مما أدى إلى اصطدامه بهادرجر ودورانسيارته قبل أن يتعرض لحادث مع السائق إنزو فيتيبالدي ما أدى لخروج سيارة الأمان.
وحقق السائق بيبي مارتي المركز الثاني بعد أن بدأ هو الآخر بالإطارات اللينة وانتقل من المركز ال11 إلى الخامس خلال الانطلاق ثم إلى المركز الثالث في منتصف السباق وبعد بضع لفات ارتقى إلى المركز الثاني متقدما على أوسوليفان.
وعلى الرغم من البدء باستخدام الإطارات اللينة كان مالوني ومارتي من بين السائقين الذين توقفوا في اللفة 18 من أصل 32 وانضمواإلى جانب أوسوليفان الذي قام باستبدال الإطارات اللينة قبل ثلاث لفات من النهاية.
وقام بول آرون بالانطلاق من المركز السادس بعد خروج سيارة الأمان إلا أنه كان الأسرع في نهاية السباق على الإطارات اللينة.
وواصل سائق هايتك مارتي تألقه متجاوزا أوسوليفان ولكن حصل على عقوبة مدتها خمس ثوان بسبب السرعة في ممر الصيانة ونجحبعدها في بناء فجوة كافية منهيا السباق على منصة التتويج بفارق 7ر0 ثانية عن أوسوليفان.
وحقق أوسوليفان المركز الرابع بفارق 068ر0 ثانية عن بورتوليتو الذي دخل مع مالوني ومارتي على إطارات لينة لكن كان عليه أن ينفذعقوبة عشر ثوان بسبب التلامس مع هادجار في البداية واحتل الخامس.
ومن جانبه فاز السائق الهولندي روبيرت دي هان بالسباق الرئيسي من الجولة الخامسة لكأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط المقام ضمنالسباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024.
وأنهى سائق فريق سينترال يوروب ريسينج السباق المكون من 11 لفة في 22 دقيقة و855ر41 ثانية متقدما على سائق فريق بي دبليوتي جونيور البريطاني هاري كينج الذي حل ثانياً بفارق 678ر1 ثانية فيما أرتقى السائق الألماني جاني ستياك إلى منصة التتويج بحلولهثالثاً في السباق وبفارق 344ر8 ثانية عن المركز الأول.
وأحتل هاري جونز من أستراليا المركز الرابع في الترتيب العام وجاء ثيو أوفرهاوس من ألمانيا في المركز الخامس.
جميع الخمسة الأوائل يتنافسون ضمن فئة الـPro أما في فئة ProAm حقق الألماني سورين سبرينغ المركز الأول متفوقا بفارق ضئيل على الثنائي السعودي خالد الأحمدي وسعود آل سعود.
وفاز سيف العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة في فئة Am بينما جاء سيباستيان جورجا من إيطاليا في المركز الثاني والشيخ جابر بن علي آل خليفة أيضا على منصة التتويج في الفئة في المركز الثالث
ويتوجه كأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط الآن إلى نهائي البطولة في جدة نهاية الأسبوع المقبل. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN02032024000071011013ID1107926236