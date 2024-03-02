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سباقات الفورمولا: مالوني يسيطر على الفورمولا2 وبراوننغ على الفورمولا3 ودي هان يخطف جولة البورشه

3/2/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة (كونا) -- انطلقت على هامش سباق الفورمولا1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024 اليوم السبت ثلاث بطولات إقليمية ودولية.
وتواصلت الإثارة ضمن هذه السباقات المساندة وأبرزها الجولة الأولى والافتتاحية للبطولتين التابعيتين للاتحاد الدولي للسيارات الفورمولا2 والفورمولا 3 والجولة الخامسة من بطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط.
وقاد السائق لوك برونينغ فريقه هايتيك بالس ايت لتحقيق الفوز في السباق الرئيسي للجولة الأولى من بطولة العالم للاتحاد الدولي "فيا" للفورمولا3 والذي أقيم في اليوم الختامي من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2024.
وبدأ براوننغ من الصف الأمامي جنبا إلى جنب مع دينو بيغانوفيتش من فريق بريما ريسينغ مستغلا البداية البطيئة من صاحب مركزالانطلاق الأول بطيئة ليستغل براوننغ الفرصة ويتصدر السباق.
وحافظ السائق البريطاني على سرعته القوية منهيا السباق في 41 دقيقة و012ر08 ثواني ليحقق أول انتصار في سباق رئيسي منالفورمولا 3 هذا الموسم.
وجاء في المركز الثاني كريستيان مانسيل سائق أي ار تي بفارق 264ر1 ثانية في حين أعتلى تيم ترامنيتز سائق ام بي موتورسبورت العتبة الأخيرة من منصة التتويج الأخرى بفارق 432ر2 ثانية.
واحتل سامي ميقنتونيف وسانتياغو راموس من ترايدنت وغابرييلي ميني من بريما المركز الرابع حتى السادس على التوالي بينما أكملواالمراكز العشرة الأولى والفائزون بالنقاط هم ليوناردو فورنارولي من ترايدنت والفائز بالسباق السريع آرفين ليندبلاد من بريما وألكسندر دنمن إم بي وأوليفر غوته من كامبوس ريسينغ.
ويستمر موسم الفورمولا 3 في وقت لاحق من هذا الشهر مع الجولة الثانية في ملبورن في الفترة من 22 إلى 24 مارس.
وفي المسابقة الاخرى حقق زين مالوني فوزا مزدوجا في الجولة الأولى من موسم الفورمولا 2 ضمن السباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024.
وسيطر مالوني على السباق من البداية وحتى النهاية عطفا على الانطلاقة الرائعة التي وضعته في الصدارة مبكرا.
وسبق لمالوني أن فاز في السباق السريع سابقا بعد سيناريو مشابه استطاع من خلاله السائق المتألق التقدم من المركز السادس إلىالثاني.
وكان سائق فريق رودين موتورسبورت واحدا من السائقين القلائل الذين بدأوا السباق بالإطارات اللينة ما أعطاه أفضلية في الانطلاقوالتقدم من المركز الثالث إلى الأول والتقدم على السائق إيزاك هادجر.
والسائق الصاعد غابرييل بوتوليتو كان بطيئا في الانطلاق عند المنعطف الأول ثم أغلق المكابح مما أدى إلى اصطدامه بهادرجر ودورانسيارته قبل أن يتعرض لحادث مع السائق إنزو فيتيبالدي ما أدى لخروج سيارة الأمان.
وحقق السائق بيبي مارتي المركز الثاني بعد أن بدأ هو الآخر بالإطارات اللينة وانتقل من المركز ال11 إلى الخامس خلال الانطلاق ثم إلى المركز الثالث في منتصف السباق وبعد بضع لفات ارتقى إلى المركز الثاني متقدما على أوسوليفان.
وعلى الرغم من البدء باستخدام الإطارات اللينة كان مالوني ومارتي من بين السائقين الذين توقفوا في اللفة 18 من أصل 32 وانضمواإلى جانب أوسوليفان الذي قام باستبدال الإطارات اللينة قبل ثلاث لفات من النهاية.
وقام بول آرون بالانطلاق من المركز السادس بعد خروج سيارة الأمان إلا أنه كان الأسرع في نهاية السباق على الإطارات اللينة.
وواصل سائق هايتك مارتي تألقه متجاوزا أوسوليفان ولكن حصل على عقوبة مدتها خمس ثوان بسبب السرعة في ممر الصيانة ونجحبعدها في بناء فجوة كافية منهيا السباق على منصة التتويج بفارق 7ر0 ثانية عن أوسوليفان.
وحقق أوسوليفان المركز الرابع بفارق 068ر0 ثانية عن بورتوليتو الذي دخل مع مالوني ومارتي على إطارات لينة لكن كان عليه أن ينفذعقوبة عشر ثوان بسبب التلامس مع هادجار في البداية واحتل الخامس.
ومن جانبه فاز السائق الهولندي روبيرت دي هان بالسباق الرئيسي من الجولة الخامسة لكأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط المقام ضمنالسباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024.
وأنهى سائق فريق سينترال يوروب ريسينج السباق المكون من 11 لفة في 22 دقيقة و855ر41 ثانية متقدما على سائق فريق بي دبليوتي جونيور البريطاني هاري كينج الذي حل ثانياً بفارق 678ر1 ثانية فيما أرتقى السائق الألماني جاني ستياك إلى منصة التتويج بحلولهثالثاً في السباق وبفارق 344ر8 ثانية عن المركز الأول.
وأحتل هاري جونز من أستراليا المركز الرابع في الترتيب العام وجاء ثيو أوفرهاوس من ألمانيا في المركز الخامس.
جميع الخمسة الأوائل يتنافسون ضمن فئة الـPro أما في فئة ProAm حقق الألماني سورين سبرينغ المركز الأول متفوقا بفارق ضئيل على الثنائي السعودي خالد الأحمدي وسعود آل سعود.
وفاز سيف العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة في فئة Am بينما جاء سيباستيان جورجا من إيطاليا في المركز الثاني والشيخ جابر بن علي آل خليفة أيضا على منصة التتويج في الفئة في المركز الثالث
ويتوجه كأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط الآن إلى نهائي البطولة في جدة نهاية الأسبوع المقبل. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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