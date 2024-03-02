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الأمين العام لمنظمة أوابك يدعو إلى اعتماد الغاز وقودا رئيسيا في منظومة الطاقة المستقبلية

3/2/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 2 ـ 3 (كونا) -- أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني اليوم السبت ضرورة اعتماد الغاز الطبيعي كوقود رئيسي في منظومة الطاقة في المستقبل مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق انتقال سلس وشامل وبناء مستقبل للطاقة المستدامة دون استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لما بعد عام 2050.
وقال اللوغاني في تصريح إعلامي على هامش مشاركته على رأس وفد في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر " التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين كانت بمثابة إشارة تحذيرية بأن ضمان استقرار الأسواق العالمية وتحقيق أمن الطاقة سيظل مرهونا باستمرار ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز بغية التوازن بين أهداف الحياد الكربوني وتلبية أمن الطاقة".
وأوضح اللوغاني أن هذه القمة انعقدت قد في وقت تشهد فيه خريطة الطاقة العالمية تحولات جوهرية تحمل جملة من التحديات من بينها تراجع الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
ونوه بأنه رغم تلك التحديات فإن هناك فرصا واعدة لصناعة الغاز حال تضافر الجهود وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف عبر الاستفادة من تجارب الماضي لأجل تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة.
وفي استعراضه لإمكانات ومقومات الغاز في الدول العربية بين الأمين العام للأوابك أن "المنطقة العربية كانت حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين والتي تمتد جذورها إلى عدة عقود وإمكانات المنطقة التي تضم نحو 27 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز.
ولفت إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال سجلت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013 بتصدير 5ر114 مليون طن وحافظت عليها خلال عام 2023.
وتوقع اللوغاني أن تساهم الدول العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية مستقبلا وذلك بعد الانتهاء من حزمة "مشاريع الإسالة ومرافقها" الجاري تنفيذها حاليا في كل من دولة الإمارات والجزائر وقطر وموريتانيا والتي ستساهم في رفع القدرة التصديرية في الدول العربية قرابة 60 بالمائة لتصل إلى 215 مليون طن/السنة بحلول عام 2030.
كما هنأ الأمين العام الجزائر على احتضانها مقر معهد بحوث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز وثمن جهودها في تنظيم هذه القمة المهمة والتي تشكل فرصة لدفع التعاون المشترك لكافة الأطراف ذات الشأن في صناعة الغاز.
واختتمت اليوم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز حيث صادق رؤساء الدول والحكومة المشاركين على نص (إعلان الجزائر) حيث أكدت الوثيقة التي توجت بها الأعمال على "التزام أعضاء المنتدى على العمل لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي". (النهاية)

م ر / ه س ص



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