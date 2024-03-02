الأمين العام لمنظمة أوابك يدعو إلى اعتماد الغاز وقودا رئيسيا في منظومة الطاقة المستقبلية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 2 ـ 3 (كونا) -- أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني اليوم السبت ضرورة اعتماد الغاز الطبيعي كوقود رئيسي في منظومة الطاقة في المستقبل مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق انتقال سلس وشامل وبناء مستقبل للطاقة المستدامة دون استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لما بعد عام 2050.
وقال اللوغاني في تصريح إعلامي على هامش مشاركته على رأس وفد في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر " التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين كانت بمثابة إشارة تحذيرية بأن ضمان استقرار الأسواق العالمية وتحقيق أمن الطاقة سيظل مرهونا باستمرار ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز بغية التوازن بين أهداف الحياد الكربوني وتلبية أمن الطاقة".
وأوضح اللوغاني أن هذه القمة انعقدت قد في وقت تشهد فيه خريطة الطاقة العالمية تحولات جوهرية تحمل جملة من التحديات من بينها تراجع الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
ونوه بأنه رغم تلك التحديات فإن هناك فرصا واعدة لصناعة الغاز حال تضافر الجهود وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف عبر الاستفادة من تجارب الماضي لأجل تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة.
وفي استعراضه لإمكانات ومقومات الغاز في الدول العربية بين الأمين العام للأوابك أن "المنطقة العربية كانت حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين والتي تمتد جذورها إلى عدة عقود وإمكانات المنطقة التي تضم نحو 27 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز.
ولفت إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال سجلت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013 بتصدير 5ر114 مليون طن وحافظت عليها خلال عام 2023.
وتوقع اللوغاني أن تساهم الدول العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية مستقبلا وذلك بعد الانتهاء من حزمة "مشاريع الإسالة ومرافقها" الجاري تنفيذها حاليا في كل من دولة الإمارات والجزائر وقطر وموريتانيا والتي ستساهم في رفع القدرة التصديرية في الدول العربية قرابة 60 بالمائة لتصل إلى 215 مليون طن/السنة بحلول عام 2030.
كما هنأ الأمين العام الجزائر على احتضانها مقر معهد بحوث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز وثمن جهودها في تنظيم هذه القمة المهمة والتي تشكل فرصة لدفع التعاون المشترك لكافة الأطراف ذات الشأن في صناعة الغاز.
واختتمت اليوم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز حيث صادق رؤساء الدول والحكومة المشاركين على نص (إعلان الجزائر) حيث أكدت الوثيقة التي توجت بها الأعمال على "التزام أعضاء المنتدى على العمل لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي". (النهاية)
م ر / ه س ص
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