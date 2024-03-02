غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلي 118 شهيدا و 760 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 2 - 3 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على المتلقين للمساعدات الإنسانية في شارع الرشيد قبل يومين إلى 118 شهيدا و760 جريحا.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي إن حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس ارتفعت الى 118 شهيدا و 760 إصابة.
وأضاف القدرة أنه لازال هناك عشرات الاصابات في حالة الخطر مما قد يرفع عدد الشهداء في اي لحظة نتيجة عدم توفر الامكانيات الطبية لإنقاذ حياتهم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت مجزرة قرب دوار (النابلسي) على شارع الرشيد غرب غزة خلال انتظار الاف الفلسطينيين وصول المساعدات الإنسانية القادمة من المحافظات الجنوبية.
وشهدت هذه المجزرة الإسرائيلية تنديدا عربيا ودوليا واسعا ومطالبات بتحقيقات دولية في ظل انتشار المجاعة وشح المواد الغذائية التي يحتاجها نحو 800 الف فلسطيني يعيشون في غزة وشمالها منذ بدء العدوان. (النهاية)
و ا ب / ه س ص
MENAFN02032024000071011013ID1107926234
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.