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غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلي 118 شهيدا و 760 جريحا

3/2/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 2 - 3 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على المتلقين للمساعدات الإنسانية في شارع الرشيد قبل يومين إلى 118 شهيدا و760 جريحا.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي إن حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس ارتفعت الى 118 شهيدا و 760 إصابة.
وأضاف القدرة أنه لازال هناك عشرات الاصابات في حالة الخطر مما قد يرفع عدد الشهداء في اي لحظة نتيجة عدم توفر الامكانيات الطبية لإنقاذ حياتهم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت مجزرة قرب دوار (النابلسي) على شارع الرشيد غرب غزة خلال انتظار الاف الفلسطينيين وصول المساعدات الإنسانية القادمة من المحافظات الجنوبية.
وشهدت هذه المجزرة الإسرائيلية تنديدا عربيا ودوليا واسعا ومطالبات بتحقيقات دولية في ظل انتشار المجاعة وشح المواد الغذائية التي يحتاجها نحو 800 الف فلسطيني يعيشون في غزة وشمالها منذ بدء العدوان. (النهاية)

و ا ب / ه س ص



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