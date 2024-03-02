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الفارس الكويتي علي الخرافي يحقق المركزين الأول والثاني في بطولة جولات لونجين العالمية بقطر

3/2/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 2 - 3 (كونا) -- حقق الفارس الكويتي علي الخرافي المركزين الأول والثاني في بطولة ثلاث نجوم عكس عقارب الساعة بجوادين مختلفين ضمن منافسات بطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة التي تختتم اليوم السبت.
وقال الفارس الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه حقق المركز الأول والثاني في فئة ثلاث نجوم عكس عقارب الساعة بارتفاع 140 سم حيث حقق بالجواد كارات المركز الأول بزمن قدره 60ر52 ثانية فيما نال المركز الثاني بجواد كراوني زد بزمن قدره 78ر52 ثانية اما المركز الثالث فذهب للفارس القطري راشد المري.
وأضاف الخرافي أن هذه الفئة يجوز فيها للفارس المشاركة فيها بجوادين مختلفين مشيرا إلى أنه نجح في تحقيق المركزين الأول والثاني في هذه الفئة رغم قوة المنافسين الذين يشاركون من عدة دول.
كما حقق المركز العاشر الفارس عناز العناز في فئة ثلاث نجوم على ارتفاع 150 سم والفارس حسين الخرافي المركز العاشر في فئة النجمة الواحدة على ارتفاع 120 سم.
كان الفارس علي الخرافي قد حقق الخميس الماضي المركز الأول في الشوط الاول لفئة الثلاث نجوم على مرحلتين بارتفاع 135سم في شوط عكس عقارب الساعة.
وانطلقت الخميس الماضي ولمدة ثلاث أيام منافسات جولات لونجين العالمية للأبطال في الدوحة وهي تقام في ثلاث قارات وتستضيفها 14 دولة في 16 مدينة مختلفة وتقدر جوائز البطولة بأكثر من 36 مليون يورو (نحو 38 مليون دولار) في عام 2024. (النهاية)

س س س / ه س ص



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