الفارس الكويتي علي الخرافي يحقق المركزين الأول والثاني في بطولة جولات لونجين العالمية بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 2 - 3 (كونا) -- حقق الفارس الكويتي علي الخرافي المركزين الأول والثاني في بطولة ثلاث نجوم عكس عقارب الساعة بجوادين مختلفين ضمن منافسات بطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة التي تختتم اليوم السبت.
وقال الفارس الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه حقق المركز الأول والثاني في فئة ثلاث نجوم عكس عقارب الساعة بارتفاع 140 سم حيث حقق بالجواد كارات المركز الأول بزمن قدره 60ر52 ثانية فيما نال المركز الثاني بجواد كراوني زد بزمن قدره 78ر52 ثانية اما المركز الثالث فذهب للفارس القطري راشد المري.
وأضاف الخرافي أن هذه الفئة يجوز فيها للفارس المشاركة فيها بجوادين مختلفين مشيرا إلى أنه نجح في تحقيق المركزين الأول والثاني في هذه الفئة رغم قوة المنافسين الذين يشاركون من عدة دول.
كما حقق المركز العاشر الفارس عناز العناز في فئة ثلاث نجوم على ارتفاع 150 سم والفارس حسين الخرافي المركز العاشر في فئة النجمة الواحدة على ارتفاع 120 سم.
كان الفارس علي الخرافي قد حقق الخميس الماضي المركز الأول في الشوط الاول لفئة الثلاث نجوم على مرحلتين بارتفاع 135سم في شوط عكس عقارب الساعة.
وانطلقت الخميس الماضي ولمدة ثلاث أيام منافسات جولات لونجين العالمية للأبطال في الدوحة وهي تقام في ثلاث قارات وتستضيفها 14 دولة في 16 مدينة مختلفة وتقدر جوائز البطولة بأكثر من 36 مليون يورو (نحو 38 مليون دولار) في عام 2024. (النهاية)
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